Se il Pianeta 9 (Nibiru?) esiste, perché nessuno l'ha visto?

Continua la storia sul misterioso Pianeta 9 (Pianeta X, Nibiru) dove tutto è iniziato con gli astronomi Percival Lowell, Mike Brown, Konstantin Batygin.

“Non ero pienamente consapevole di quanto sarebbe stato difficile scoprire il Pianeta 9 fino a quando non ho iniziato a usare i telescopi con Mike per trovarlo”, dice Batygin. “Il motivo per cui è una ricerca così difficile è perché la maggior parte delle indagini astronomiche non cerca solo una cosa”.

Normalmente, gli astronomi non cercano lo stesso tipo di oggetto, come un certo tipo di pianeta. Anche se sono rari, esamini uno spazio abbastanza ampio da avere qualche possibilità di trovare qualcosa. Ma cercare qualcosa come il Pianeta X è un esercizio completamente diverso. “Solo una piccola porzione di spazio può accoglierlo”, spiega Batygin. Un altro fattore è più prosaico: la sfida di prenotare il telescopio giusto al momento giusto.

“In realtà, al momento, l’unica opzione disponibile per trovare Il Pianeta 9 è il telescopio Subaru“, dice Batygin. Questo colosso di 8,2 metri, arroccato in cima a un vulcano dormiente sul Maunakea delle Hawaii, è in grado di catturare la luce più debole da corpi celesti remoti. È la cosa giusta da fare, perché Pianeta X sarebbe così lontano che è improbabile che rifletta gran parte della luce solare.

“C’è solo una macchina che funziona per noi, e ce l’abbiamo forse tre notti all’anno”, si lamenta Batygin, che aveva appena completato tre notti consecutive di osservazione. “La buona notizia è che il telescopio Vera Rubin sarà disponibile online tra meno di due anni e probabilmente lo troveranno”. Un telescopio all’avanguardia attualmente in costruzione in Cile servirà per osservare sistematicamente lo spazio e fotografare ogni notte tutta la vista disponibile.

E se non apparirà mai?

C’è uno scenario che sarebbe particolarmente irritante, ma è perfettamente possibile: quello che il Pianeta 9 non compaia mai. Dopotutto, potrebbe non essere un pianeta ma un buco nero.

‘Tutte le prove che ci sia un oggetto lì sono gravitazionali’ dice James Unwin, professore di Fisica all’Università dell’Illinois, Chicago, che è stato il primo a difendere questa idea insieme a Jakub Scholtz, ricercatore postdottorato all’Università di Torino, Italia. Sebbene siamo abituati all’idea che i pianeti esercitino una forte attrazione gravitazionale, “ci sono altre cose più esotiche che possono generarla”, dice Unwin.

Alcune alternative plausibili per Planet Nine includono una piccola sfera di materia oscura ultra concentrata o un buco nero primordiale. Unwin spiega che poiché i buchi neri sono tra gli oggetti più densi dell’universo, è del tutto possibile che stiano deformando le orbite di oggetti distanti nel Sistema Solare Esterno.

I buchi neri con cui abbiamo più familiarità tendono a includere buchi neri stellari, che hanno una massa almeno tre volte quella del Sole, e buchi neri ‘supermassicci’, che sono milioni o miliardi di volte la massa del Sole. Mentre i primi nascono da stelle morenti, i secondi sono più misteriosi; forse sono emerse come stelle colossali che implodono, divorando gradualmente tutto ciò che li circonda, compresi altri buchi neri.

I buchi neri primordiali sono diversi

Non sono mai stati osservati, ma si ritiene che abbiano la loro origine in una nuvola di materia calda ed energia che si è formata nel primo secondo del Big Bang. In questo ambiente instabile, parti dell’universo avrebbero potuto diventare così dense da essere compresse in minuscole sacche accanto alla massa dei pianeti.

Unwin sottolinea che le possibilità che un buco nero si formi da una stella sono zero, poiché mantengono la loro potente attrazione gravitazionale, solo concentrata. Anche i più piccoli buchi neri stellari hanno masse tre volte quella del nostro Sole, quindi sarebbe come avere tre soli in più che tirano i pianeti nel nostro Sistema Solare. In parole povere: ce ne saremmo già accorti.

Tuttavia, Unwin e Scholtz sostengono che potrebbe essere un buco nero primordiale, poiché si ritiene che siano significativamente più piccoli. “Poiché queste cose sono nate nelle prime fasi dell’universo, le regioni dense che formano avrebbero potuto essere particolarmente piccole”, afferma Scholtz. Di conseguenza, la massa contenuta in questo buco nero che alla fine si è formato potrebbe essere molto, molto meno di una stella; possono anche essere meno di un chilo, come una roccia. Questo sarebbe più in linea con la massa attesa del Pianeta 9, che, secondo gli astronomi, potrebbe essere 10 volte quella della Terra.

Come sembrerà?

Dovremmo essere preoccupati?

Potrebbe essere più eccitante della scoperta di un pianeta?

Prima di tutto, anche i buchi neri primordiali sono abbastanza densi da non lasciare sfuggire la luce. Sono l’oscurità nella sua forma più pura. Ciò significa che potrebbe non apparire in nessun telescopio esistente oggi. Se lo guardassi direttamente, l’unico indizio della sua presenza che apprezzeresti sarebbe un vuoto bianco, un minuscolo buco nella coltre di stelle nel cielo notturno.

Il che solleva il vero problema. Sebbene la massa di questo buco nero sarebbe la stessa di quella dell’ipotetico Pianeta 9 (fino a 10 volte quella della Terra), sarebbe condensata in un volume simile alle dimensioni di un’arancia. Trovarlo sarebbe come trovare un ago in un pagliaio e richiederebbe un po’ di ingegnosità.

Finora sono state proposte varie soluzioni, dalla ricerca dei raggi gamma emessi dagli oggetti mentre cadono intrappolati nei buchi neri al lancio di centinaia di minuscole astronavi nello spazio che, se fortunate, potrebbero passare abbastanza vicino da essere attratte da esso.

Poiché questa misteriosa forza gravitazionale emana dai confini del nostro Sistema Solare, le sonde dovrebbero essere lanciate da un laser terrestre che le proiettasse al 20% della velocità della luce. Al di sotto di tale velocità, ci vorrebbero centinaia di anni per raggiungere la loro destinazione e l’esperimento potrebbe richiedere più tempo di una normale vita umana.

Queste futuristiche astronavi sono già in fase di sviluppo per un’altra ambiziosa missione, il progetto “Breakthrough Starshot“, che mira a inviarle al sistema stellare di Alpha Centauri, a 4,37 anni luce di distanza.

Se finissimo per scoprire un buco nero in agguato invece di un pianeta ghiacciato, non ci sarebbe bisogno di farsi prendere dal panico, dice Unwin.

C’è un buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia “, spiega. “Ma non abbiamo paura di pensare che il Sistema Solare possa esserci intrappolato, perché siamo in un’orbita stabile attorno ad esso”. Quindi, anche se un buco nero primitivo succhierà tutto sul suo percorso, ciò non includerebbe la Terra, che, come gli altri pianeti interni, non si avvicina.

“È come un aspirapolvere”, dice Unwin. Spiegato dalla prospettiva di qualsiasi abitante della Terra, avere un buco nero sconosciuto nel Sistema Solare non è molto diverso dall’avere un pianeta nascosto.

Ma, mentre i buchi neri stellari e primordiali sono fondamentalmente gli stessi, questi ultimi non sono mai stati visti o studiati e si ritiene che le differenze di dimensioni potrebbero portare ad alcuni fenomeni strabilianti. “Direi che ciò che accade con i piccoli buchi neri è più interessante di ciò che accade con i grandi buchi neri”, dice Scholtz.

Un esempio sono i cosiddetti spaghetti, un nome molto appropriato per definire il fenomeno a cui si riferisce. Di solito è spiegato con una favola. Se un astronauta si avvicinasse all’orizzonte degli eventi di un buco nero, punto oltre il quale la luce non può più fuoriuscire, vi cadrebbe a capofitto. Anche se solo pochi centimetri separano la testa dai piedi, la differenza tra le forze gravitazionali che agirebbero sarebbe così grande che si allungherebbe come gli spaghetti.

Paradossalmente, l’effetto dovrebbe essere maggiore quanto più piccolo era il buco nero. Sholtz spiega che tutto è dovuto alle distanze relative. Se sei alto sei piedi e cadi attraverso un orizzonte finale che si trova a un metro dal centro di un buco nero primordiale, la distanza tra la tua testa e i tuoi piedi sarebbe maggiore della dimensione del buco nero. Ciò implica che ti allungheresti ancora di più se fossi intrappolato in un buco nero stellare, che si estende per migliaia di chilometri.

“Quindi, curiosamente, sono più interessanti”, dice Scholtz. Gli spaghetti sono già stati osservati attraverso un telescopio, quando una stella si è avvicinata a un buco nero stellare a 215 milioni di anni luce dalla Terra ed è stata distrutta. (Fortunatamente, non c’erano astronauti nelle vicinanze.) Ma se c’è un buco nero primordiale nel nostro Sistema Solare, darebbe agli astrofisici la possibilità di studiarne il comportamento più da vicino.

Quindi cosa pensa Batygin della possibilità che il tanto ricercato Planet 9 sia in realtà un buco nero?

“È un’idea originale e non possiamo escludere alcuna composizione anche per la sua frazione più piccola”, dice. “Forse è il mio pregiudizio da insegnante di astronomia planetaria, ma i pianeti sono un po’ più frequenti …”

Mentre Unwin e Scholtz cercano la traccia di un primo buco nero con cui sperimentare, Batygin è altrettanto interessato a trovare un pianeta gigante, evidenziando il fatto che i più diffusi nella galassia sono quelli con all’incirca la stessa massa che dovrebbe essere Pianeta 9.

“La maggior parte degli esopianeti che orbitano attorno a stelle come il Sole fanno parte del raro gruppo di quelli che sono più grandi della Terra e considerevolmente più piccoli di Nettuno e Urano”, dice Batygin. Se gli scienziati riescono a trovare il pianeta nascosto, sarà il più vicino possibile a una finestra su quelli in altre parti della galassia.

Solo il tempo dirà se gli ultimi tentativi avranno più successo di quelli di Lowell, ma Batygin è fiducioso perché le missioni attuali sono totalmente diverse: “Tutte le proposte sono molto diverse, sia nei dati che apparentemente cercano di spiegare, sia nei meccanismi che usano per farlo”.

Comunque sia, la ricerca del leggendario Pianeta 9 ha già contribuito a cambiare ciò che sappiamo sul Sistema Solare. Chissà cos’altro scopriremo prima che la caccia sia finita.