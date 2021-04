Ultime Notizie » Avvistamento UFO » VIDEO Ovni nello Spazio: Telecamere ISS individuano UFO triangolare dietro SpaceX

L’ufologo e teorico della cospirazione noto su YouTube come “Mr MBB333”, è convinto di aver trovato un UFO triangolare sospeso dietro la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX mentre attraccava alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ha condiviso il filmato della ISS online e ha indicato questo ”oggetto illuminante” che attraversa la navicella.

Nella clip condivisa da uno dei suoi seguaci all’inizio di aprile, la telecamera della ISS è puntata nella direzione in cui la capsula Resilience di Crew Dragon sta attraccando nello spazio. Secondo il ricercatore, la registrazione mostra come l’oggetto luminoso si muove nella direzione opposta alla navicella. La qualità della registrazione, purtroppo, non ci consente di esaminare l’UFO in modo più dettagliato, tuttavia, il Sig. MBB333 ritiene che l’oggetto sia di dimensioni superiori a cento metri.

Le telecamere della ISS avevano precedentemente registrato UFO luminosi nei mesi scorsi. In questo momento, c’è stata una trasmissione in diretta in occasione della passeggiata spaziale dell’astronauta, strani oggetti sono stati notati da uno degli spettatori, che vive in Florida.

Le immagini in primo piano mostrano un astronauta nello spazio esterno che indossa una tuta spaziale, che è trattenuto da una corda di sicurezza.

Sullo sfondo, puoi vedere due oggetti che appaiono quando un membro dell’equipaggio della stazione ha iniziato a ripararlo. “Le palline bianche si sono lanciate molto vicine, poi hanno rallentato e hanno cambiato direzione”. Gli utenti che hanno visto il video presumevano che gli UFO stessero “raccogliendo informazioni”.

Dibattito aperto sulla nostra pagina Facebook “Spazio UFO” … però prima, guarda il video pubblicato su YouTube: