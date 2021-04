Ultime Notizie » Nibiru » Mistero Pianeta 9: Com’è iniziata la ricerca dell’Astro Nascosto

Percival Lowell, uomo d’affari e scrittore di viaggi del XIX secolo, famoso per la sua fortuna e per i baffi perenni, spesso visti in abiti a tre pezzi impeccabili, aveva un libro su Marte. Su questa base, ha deciso di diventare un astronomo. Negli anni avrebbe fatto alcune affermazioni entusiastiche.

In primo luogo, era convinto dell’esistenza dei marziani e credeva (a torto) di averli trovati. Altri scienziati avevano rilevato strane linee che attraversavano il pianeta rosso e Lowell suggerì che si trattasse di canali, costruiti da una civiltà in crisi nel suo tentativo di ottenere acqua dal ghiaccio delle masse polari. Ha speso tutti i suoi soldi per costruire un osservatorio, solo per avere una visione migliore. Si è scoperto che in realtà erano un’illusione ottica prodotta dalle montagne e dai crateri di Marte se visti con telescopi di bassa qualità.

Percival Lowell credeva anche che il pianeta Venere avesse raggi sulla sua sfera, che disegnò nelle sue note come linee su una ragnatela. (Venere non ha raggi). Sebbene i suoi assistenti cercassero di scorgerli, sembra che sia stato l’unico a poter vedere questo dettaglio inaspettato. Attualmente, si presume che non fossero altro che le ombre che l’iride dei suoi occhi proiettava quando guardava il cielo con il suo telescopio.

Ma, soprattutto, Lowell era determinato a trovare il nono pianeta del Sistema Solare, un ipotetico pianeta X al quale venivano poi attribuiti fenomeni come le orbite irregolari dei pianeti conosciuti più lontani dal Sole: i colossi di ghiaccio blu Urano e Nettuno. Sebbene il suo sguardo non sia mai riuscito a catturare quella massa fantasma, ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita in compagnia e, dopo diversi esaurimenti nervosi, è morto all’età di 61 anni.

Non immaginava che, con alcune modifiche, la ricerca sarebbe continuata nel 2021.

Ribellandosi alla propria mortalità, Lowell lasciò in eredità 1 milione di dollari alla causa della ricerca del Pianeta X (identificato da molti come Nibiru) nel suo testamento. Così, dopo una breve pausa dalla battaglia legale con la sua vedova, Constance Lowell, il suo osservatorio ha continuato a cercare di trovarlo nello spazio.

Solo 14 anni più tardi, l’8 febbraio 1930, un giovane astronomo stava guardando le foto di stelle punteggiate nel cielo, quando rilevò una piccola lentiggine tra di loro. Era un mondo minuscolo. Aveva scoperto Plutone, un tempo considerato l’elusivo pianeta X.

Gli scienziati si resero presto conto che questo non poteva essere ciò che Lowell stava cercando; non era abbastanza grande da deviare Nettuno e Urano dalla loro posizione logica. Plutone non era altro che un intruso accidentale che si trovava nella zona.

Il colpo finale al Pianeta X è arrivato nel 1989, quando la sonda Voyager 2 è passata vicino a Nettuno e ha rivelato che è più leggero di quanto si pensasse in precedenza. Con questo in mente, uno scienziato della NASA (l’agenzia aerospaziale statunitense) ha calcolato che le orbite dei pianeti più esterni del Sistema Solare erano sempre state quelle che avrebbero dovuto essere. Lowell aveva innescato una ricerca che non aveva mai avuto un senso.

Ma non appena l’idea di un pianeta nascosto necessario fu bandita, furono gettate le basi per la sua resurrezione.

Nel 1992, due astronomi che avevano studiato minuziosamente il cielo per anni alla ricerca di oggetti deboli oltre Nettuno, scoprirono la fascia di Kuiper. Questa ciambella cosmica di oggetti congelati oltre l’orbita di Nettuno è una delle caratteristiche più riconoscibili del Sistema Solare. È così grande che si ritiene contenga centinaia di migliaia di oggetti più grandi di 100 chilometri e fino a un trilione di comete.

Alcuni astronomi si resero conto che Plutone difficilmente poteva essere l’unico grande oggetto al di fuori del Sistema Solare e iniziarono a chiedersi se fosse anche un pianeta. Hanno trovato Sedna, il 40% delle dimensioni di Plutone; Quaoar, circa la metà delle dimensioni di Plutone, ed Eris, circa le stesse dimensioni di Plutone. È diventato chiaro che la scienza aveva bisogno di una nuova definizione.

Nel 2006, l’Unione Astronomica Internazionale ha votato per cambiare lo stato di Plutone e declassarlo alla categoria di pianeta nano, insieme a nuovi. Mike Brown, professore di astronomia planetaria presso il California Institute of Technology (Caltech) e che ha guidato il team che ha identificato Eris, da allora è stato conosciuto come “l’uomo che ha ucciso Plutone“.

Allo stesso tempo, la scoperta di questi oggetti spaziali ha rivelato un indizio fondamentale nella ricerca del pianeta nascosto.

Sedna non si muoveva nel modo previsto dagli scienziati, tracciando ellissi attorno al Sole dall’interno della fascia di Kuiper, ma questo pianeta nano segue un percorso particolare e inaspettato, facendo oscillare un pendolo a una distanza 75 volte maggiore a quella che separata la Terra dal Sole. La sua orbita vaga così tanto che ci vogliono 11.000 anni per completarla. L’ultima volta che Sedna era nella sua posizione attuale, gli umani avevano appena inventato l’agricoltura.

È come se qualcosa stesse trascinando Sedna e portandolo via.

Stava arrivando una nuova ipotetica aggiunta al Sistema Solare, ma non come si pensava allora. Nel 2016, lo stesso Mike Brown che aveva concluso con Plutone come pianeta, insieme al suo collega Konstantin Batygin, anch’egli professore di Astronomia Planetaria al Caltech, firmò un articolo in cui proponeva che ci fosse un pianeta enorme, tra il 5 e il 10 volte la dimensione della Terra.

L’idea è nata dalla consapevolezza che Sedna non era l’unico oggetto fuori posto. Ce n’erano altri 6, tutti trascinati nella stessa direzione. C’erano altri segni, come il fatto che erano tutti inclinati sul proprio asse nella stessa direzione. I due scienziati hanno calcolato che le probabilità che tutto ciò fosse il risultato del caso erano solo dello 0,007%.

“Abbiamo pensato: Questo è molto interessante, com’è possibile?”, dice Batygin. “È stato davvero notevole, perché un tale raggruppamento, dopo un tempo sufficientemente lungo, si sarebbe disperso solo per interazione con la gravità di altri pianeti“.

Hanno suggerito l’ipotesi che il Pianeta 9 avesse lasciato un profumo spettrale nei tratti più esterni del Sistema Solare, distorcendo le orbite degli oggetti intorno a lui con la sua attrazione gravitazionale. Alcuni anni dopo, il numero di oggetti che mostravano quel modello orbitale eccentrico e quell’inclinazione ha continuato ad aumentare. “Ora ne abbiamo circa 19 in totale”, dice Batygin.

Sebbene nessuno abbia ancora visto l’ipotetico pianeta nascosto, sorprendentemente, molto può essere dedotto da esso. Come con altri oggetti oltre la fascia di Kuiper, l’orbita del Pianeta 9 è così eccentrica che si ritiene che il suo punto più lontano sia il doppio del suo più vicino (circa 600 volte la distanza dal Sole alla Terra (90.000 milioni di chilometri rispetto a 45.000 milioni) I ricercatori hanno persino osato come potrebbe sembrare, ghiacciato con un nucleo solido, come Urano o Nettuno.

Da dove viene il Pianeta 9?

E poi sorge la domanda sfuggente sulla provenienza del Pianeta 9. Finora, ci sono 3 teorie principali. Uno è che si è formato nello stesso luogo in cui si nasconde ora, cosa che Batygin considera relativamente improbabile, perché richiederebbe che il Sistema Solare si fosse allungato tanto quanto il suo lontano rifugio.

Un’altra è la tesi intrigante che Planet 9 sia in realtà un impostore alieno, un oggetto rubato a un’altra stella molto tempo fa, quando il Sole era ancora nel gruppo stellare in cui era nato. “Il problema con questa storia è che c’è la stessa probabilità che il pianeta si sarebbe perso nel prossimo incontro, quindi statisticamente quel modello mostra problemi”.

E poi c’è la teoria preferita di Batygin, anche se riconosce che è anche discutibile. In esso, il pianeta si sarebbe formato molto più vicino al Sole, all’inizio dello sviluppo del Sistema Solare, quando i pianeti stavano iniziando a posizionarsi fuori dal gas e dalla polvere circostanti. “In qualche modo era intorno alla regione della sua formazione, prima di essere disperso da Giove o Saturno, e successivamente ha subito la sua orbita modificata dalle stelle che passavano”, dice lo scienziato.

Il mistero sul Pianeta 9 continua…