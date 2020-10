DIRETTA CALCIO – Con Inter-Borussia Mönchengladbach e Midtjylland-Atalanta finisce l’esordio delle 4 italiane nella fase a gironi di Champions League dell’era post-coronavirus. Entrambe le partite si giocheranno mercoledì 21 ottobre con fischio d’inizio alle ore 21. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Midtjylland-Atalanta e Inter-Borussia Mönchengladbach streaming e tv.

Dove vedere Inter-Borussia Mönchengladbach Streaming e TV.

Inter-Borussia Mönchengladbach in diretta streaming su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita viene trasmessa anche in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Per l’Inter sarà importante iniziare la campagna europea col piede giusto, in un raggruppamento che comprende anche Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Conte però resta sempre in piena emergenza a causa dei tanti giocatori contagiati dal Covid-19. Streaming online con l’app Sky Go (link https://skygo.sky.it).

Dove vedere Midtjylland-Atalanta Streaming e TV.

Midtjylland-Atalanta in diretta streaming su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset. Dopo la semifinale sfiorata nella scorsa edizione, l’Atalanta proverà quest’anno addirittura a migliorare il suo piazzamento.

Tutte le partite in Champions di mercoledì 21 ottobre:

L'esordio dei ragazzi di Gasperini in Champions avverrà alla MCH Arena, impianto di Herning, in Danimarca.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Real Madrid-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Salisburgo-Lokomotiv Mosca (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Inter-Borussia M (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

21:00 Midtjylland-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Bayern-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Ajax-Liverpool (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Manchester City-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Olympiacos-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Ricordiamo che Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund si giocheranno il giorno prima, martedì 20 ottobre.