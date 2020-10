Filmato Sottomarino della "flotta perduta" di Hitler nel Mar Nero.

Un gruppo di sommozzatori ha filmato il sottomarino U-20 della “flotta perduta” del leader nazista tedesco Adolf Hitler, che è stato trovato nel Mar Nero al largo della costa settentrionale della Turchia, secondo quanto riportato lunedì dal quotidiano Hurriyet. Le immagini catturate sul fondo del mare mostrano il sottomarino coperto di sabbia, reti da pesca, alghe e limo. Si specifica che la nave si trova a una profondità di 20 metri.

“L’U-20 è uno dei sottomarini perduti di Hitler. Testimone della seconda guerra mondiale, a Sakarya Karasu”, ha detto il professor Mehmet Emin Birpinar, suggerendo che il sottomarino dovrebbe essere convertito in un obiettivo del turismo subacqueo. Il sottomarino è attualmente all’esame dei subacquei. È stato stabilito che l’U-20 non verrà portato in superficie.

L’U-20 faceva parte della cosiddetta “flotta perduta” di Hitler: sei sottomarini che furono inviati nel Mar Nero per ottenere la superiorità contro l’Unione Sovietica.

È noto che l’U-19, l’U-20 e l’U-23 furono portati via terra dalla Germania alle coste della Romania all’inizio del conflitto, al fine di distruggere le navi dell’Unione Sovietica. Nel 1944, tuttavia, la Romania cambiò posizione dopo l’avanzata sovietica e isolò questi sottomarini, i cui equipaggi decisero di affondarli il 19 settembre di quell’anno. Gli altri tre sottomarini furono affondati nel corso delle ostilità.