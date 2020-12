Dove vedere Sampdoria Milan streaming e diretta tv. Partita valida per la 10a giornata di Serie A. Si gioca la sera di domenica 6 dicembre 2020 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma alle ore 20:45. Sarà il 124esimo confronto in Serie A fra le due formazioni.

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Keita Balde.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Leao.

Dove vedere Sampdoria Milan Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Sampdoria Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il match non viene fatto vedere

Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le alternative per vedere il match Sampdoria Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.