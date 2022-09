Dove vedere Sampdoria-Milan Streaming Gratis. La partita al Luigi Ferraris di Marassi in Genova di questa sera alle ore 20:45 (sabato 10 settembre 2022) è il terzo anticipo odierno valido per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è ancora imbattuta in campionato e fin qui ha collezionato tre vittorie (Udinese, Bologna e quella nel derby contro l’Inter) e due pareggi (Atalanta e Sassuolo). Vincere oggi in casa della Samp (ancora a secco di vittorie) permetterebbe ai rossoneri di andare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa del match dell’Atalanta. Di seguito le formazioni e come fare per vedere Sampdoria-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Sampdoria-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Colley, alle prese con un fastidio al ginocchio, non recupera. Murillo e Ferrari al centro della difesa. C’è spazio anche per Gabbiadini, Caputo di punta. Origi, che avrebbe dovuto giocare dall’inizio, è alle prese con un affaticamento alla coscia sinistra e non è partito per Genova: al suo posto Giroud. De Ketelaere in ballottaggio con Diaz per una maglia da titolare. Pobega al fianco di Tonali in mediana. Rebic ko per il mal di schiena. Anche Lazetic non è tra i convocati.

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Verre; Sabiri; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Contini, Conti, Colley, Murru, Amione, Vieira, Leris, Yepes, Djuricic, Pussetto, Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Brahim Diaz.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Liberti e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Abisso. Assistente VAR: Longo.

⚽ Dove vedere Sampdoria-Milan in TV

Sampdoria-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre vedere la partita attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e con Massimo Gobbi al commento tecnico.

Il match verrà trasmesso anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Francesco Caputo della Sampdoria è finalmente riuscito nell’ultimo turno a segnare per la prima volta da aprile – tutti e otto i suoi ultimi gol sono arrivati nei primi tempi. Rafael Leão del Milan sta cercando il suo terzo gol contro la Sampdoria in campionato, ed ha già contribuito a 19 gol durante quest’anno solare in Serie A (10 gol, 9 assist).

⚽ Sampdoria-Milan Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Su Sky la telecronaca del match viene affidato a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Sampdoria-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. I clienti Sky potranno vedere Sampdoria-Milan in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

Rafael Leão è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol in Serie A nel 2022: 19 (10 reti, nove assist): per il rossonero due reti alla Sampdoria in Serie A, arrivate nell’arco delle ultime tre gare giocate contro i blucerchiati.

⚽ Alternative per guardare Sampdoria-Milan streaming online

Alternative per vedere Sampdoria-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Sampdoria-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.