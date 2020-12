Dove vedere Crotone Napoli streaming e diretta tv. Nella decima giornata della Serie A 2020/21 si gioca alle ore 18:00 di oggi domenica 6 dicembre, Crotone Napoli. Le due formazioni si trovano una di fronte all’altra nel decimo turno di Serie A. Il Crotone arriva dall’ennesima sconfitta del suo campionato, quella contro il Bologna, mentre il Napoli arriva a questo appuntamento dalla vittoria convincente e importantissima contro la Roma.

Le probabili formazioni di Crotone Napoli.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Dove vedere Crotone Napoli Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Crotone Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Come vedere Crotone Napoli Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Crotone Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.