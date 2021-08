Dove vedere Sampdoria Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi lunedì 23 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane posticipo che chiude la prima giornata del nuovo campionato di calcio di Serie A 2021-22. L’anno scorso il Milan partì alla grande, con 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 partite, ripetersi sarà difficile, ma Pioli non sembra avere alcuna intenzione di nascondersi: “Siamo più forti” ha detto chiaro e tondo. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sampdoria Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

ha perso quattro delle ultime cinque gare d’esordio stagionale in Serie A in trasferta (1V), dopo una striscia di 14 match da imbattuto fuori casa (10V, 4N). La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol, è da marzo 2015 che non infila tre successi di fila in Serie A mantenendo sempre la porta inviolata.

⚽ Dove vedere Sampdoria Milan Diretta TV

Sampdoria Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

⚽ Sampdoria Milan Streaming Gratis

Sampdoria Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Streaming gratis anche su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma che offre la programmazione dell’emittente satellitare (previo acquisto di uno degli abbonamenti dedicati). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sampdoria Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Candreva e Damsgaard saranno gli esterni offensivi, con Gabbiadini a supporto di Quagliarella in avanti. Ekdal e Thorsby i favoriti per formare la coppia centrale di centrocampo. Kjaer e Tomori saranno la coppia centrale difensiva, mentre Tonali partirà titolare al posto dell’infortunato Kessie. Nel terzetto offensivo alle spalle di Giroud l’unico dubbio è tra Rebic e Leao: uno dei due affiancherà Saelemaekers e Diaz.

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria Milan

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Depaoli, Ferrari, Chabot, Murillo, Silva, Jankto, Askildsen, Verre, Torregrossa, De Luca, Caprari. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Castillejo, Krunic, Pobega, Leao, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Ranghetti e Baccini. Quarto Uomo: Gariglio. Var: Di Paolo. Avar: Meli.

Alternative per vedere Sampdoria Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.