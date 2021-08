Ultime Notizie » Cagliari Spezia Rojadirecta » DIRETTA TV Sampdoria-Milan Streaming Cagliari-Spezia Gratis, dove vederle Oggi. Venerdì Verona-Inter

Dove vedere le partite di calcio in tv: Sampdoria-Milan, Cagliari-Spezia e tutte le altre di oggi lunedì 23 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:30 Diretta Cagliari-Spezia (Serie A) – Dazn

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita lo Spezia di Thiago Motta nel primo posticipo del lunedì della 1a giornata del campionato di Serie A. L’unico precedente in Sardegna nel massimo campionato fra le due squadre, relativo alla scorsa stagione, si è chiuso con un pareggio per 2-2.

Diretta Cagliari Spezia sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:00 Getafe-Siviglia (Liga) – Dazn

20:45 Diretta Sampdoria-Milan (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La Serie A 2021/2022 del Milan parte dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria del nuovo tecnico Roberto D’Aversa, reduce dalla fallimentare seconda esperienza sulla panchina del Parma che non è riuscito ad evitare la retrocessione.

Diretta Sampdoria Milan sui canali digitali di DAZN e quelli di Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con Now.

21:00 West Ham-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

22:00 Osasuna-Celta (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

