Ultime Notizie » Calcio di rigore » 8 secondi su una sola gamba per battere un calcio di rigore [Video]

Il calcio di rigore più raro del mondo: il protagonsita si chiama Esmiraldo Jardel Sá da Silva. E’ un calciatore del Feirense portoghese che ha eseguito una strana tecnica per calciare i rigori nell’1-1 della sua squadra contro il Leixoes per la seconda divisione del Portogallo. Al 65′ del secondo tempo, quando Leixoes stava vincendo 0-1, la squadra locale ha avuto un penalty a proprio favore concesso dall’arbitro. In quel momento l’attaccante, nato in Guinea Bissau, si preparava a tirare in porta. Con sorpresa del pubblico, Jardel, senza prendere slancio, ha semplicemente appoggiato la gamba sinistra sull’erba vicino alla palla, ha alzato la gamba destra ed è rimasto “congelato” per 8 secondi prima di prendere il tiro e

No, you haven't paused this video. That is actually how Jardel Silva of the Portuguese second division takes his penalties😂 pic.twitter.com/LZUcoQaLAv — Football Ramble (@FootballRamble) August 21, 2022

convertire il pareggio. Successivamente, nei momenti finali della partita, al 96′, l’arbitro ha assegnato un altro rigore per Feirense, dando a Jardel l’opportunità di segnare il gol della vittoria. Il calciatore ha riproposto la stessa tecnica, ma questa volta il tiro è statodal portiere del Leixoes.