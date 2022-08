Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calcio Serie A, 2a giornata con Atalanta-Milan Inter-Spezia Sampdoria-Juventus Empoli-Fiorentina

DIRETTA CALCIO – Dopo un emozionante esordio di Serie A 2022-23 che non ha registrato alcun pareggio, questo prossimo fine settimana ci apprestiamo a vivere la 2a giornata del massimo campionato italiano di calcio. Esordiranno Torino-Lazio e Udinese-Salernitana alle 18:30 di sabato 20 agosto, poi in serata, alle 20:45 scenderanno in campo Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. La domenica si ritorna a giocare alle 18:30 con il derby toscano Empoli-Fiorentina mentre al Maradona si giocherà Napoli-Monza. In serata sarà la volta del derby lombardo Atalanta-Milan e Bologna-Verona. Lunedì poi, in chiusura, i posticipi di Roma-Cremonese alle 18:30 e Sampdoria-Juventus alle 20:45.

Sabato 20 Agosto

Di seguito il programma completo delle

18:30 Torino-Lazio (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

18:30 Udinese-Salernitana (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Inter-Spezia (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

20:45 Sassuolo-Lecce (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

Domenica 21 Agosto

18:30 Empoli-Fiorentina (Serie A) – Dazn.

18:30 Napoli-Monza (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214).

20:45 Atalanta-Milan (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214).

20:45 Bologna-Verona (Serie A) – Dazn e Sky Sport.

Lunedì 22 Agosto

18:30 Roma-Cremonese (Serie A) – Dazn.

20:45 Sampdoria-Juventus (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214).