Sakuma, metodo che promette un corpo scolpito con soli 4 minuti di esercizio al giorno

Il mondo del fitness cede alle tendenze e, come la moda, cambia ogni stagione. Ma quello che non c’è dubbio su come ottenere una figura snella è che, per quanto ci siano programmi “miracolosi” che promettono risultati in un visibile e invisibile, non c’è niente come seguire una routine costantemente, alternando allenamenti e avendo cura di mangiare un cibo equilibrato nella dieta.

Tuttavia, sembra ancora che ci siano ancora metodi che vengono bollati come innovativi e che stanno facendo scalpore sui social network. Dal metodo 12-3-30 eseguito sul tapis roulant alle routine delle celebrità. A questo cast va ora aggiunto il metodo Sakuma, ideato dal giapponese Kenichi Sakuma, personal trainer la cui popolarità in Asia è cresciuta come la schiuma da quando ha pubblicato l’omonimo libro in cui proponeva una tavola che a priori sembrava molto efficace con il quel tono tutto il corpo e di cui sono state vendute più di 3 milioni di copie.

In cosa consiste il metodo Sakuma

Questo metodo si basa sull’esecuzione di una tabella di 5 esercizi focalizzati su una parte specifica del corpo che vengono eseguiti per 4 minuti al giorno che promettono risultati in un solo mese. Durante le prime due settimane vengono eseguite giornalmente e dalla terza in poi, i giorni di riposo sono intervallati per finire per farle solo tre giorni alla settimana.

Secondo il suo creatore (che tra l’altro fa questo allenamento anche in CharmBody, la catena di palestre che possiede in Giappone), il successo sta nello stretching, stimolazione, instaurazione e fissaggio attraverso esercizi di memoria muscolare in cui si lavorano diverse intensità in modo che il metabolismo continua a pieno regime anche dopo la fine dello sport.

Un altro punto chiave è che è adatto a tutti i tipi di pubblico, sebbene ogni persona possa adattarlo al proprio livello di difficoltà.

Il giapponese consiglia di iniziare il suo metodo concentrandosi sulle zone più ostinate del corpo e poi modificando gradualmente i gruppi muscolari. Qualcosa comeche interessa le zone più ribelli, se si tiene conto che ogni zona impiegherà un mese, è sufficiente calcolare quanti vogliono allenarsi per avere un’approssimazione del tempo che impiegherà.

Come mostrato nel video, la maggior parte degli esercizi lavorano i muscoli profondi in modo simile al Pilates, dove gli isometrici e gli ipopressivi giocano un ruolo cruciale e in cui non mancano lo stretching o la correzione della postura. Spiega inoltre che anche la respirazione è molto importante per eseguirli correttamente e che i muscoli devono essere mantenuti in tensione costante durante l’esecuzione dell’esercizio. Né hai bisogno di alcun tipo di materiale, solo il peso del corpo.

Come prevedibile, la sua guida si concentra anche sull’alimentazione, dove Kenichi elimina tutti gli zuccheri e propone una dieta basata sull’assunzione di elevate quantità di frutta, verdura e proteine, pur sempre “senza sentirsi sazi”.