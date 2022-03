Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Juve-Salernitana Streaming Roma-Lazio Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Real Madrid-Barcellona

Dove vedere in tv le partite di calcio Juventus-Salernitana e Roma-Lazio di Serie A, Real Madrid-Barcellona (Liga), e tutte le altre di oggi domenica 20 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Venezia-Sampdoria (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Scontata la squalficica, nel tridente torna Aramu. Ballottaggio Okereke-Nani. In mediana Ampadu, Vacca è recuperato ma va in panchina. Ebuehi e Ceccaroni potrebbero trovare spazio in difesa dall’inizio. Giampaolo dovrebbe riproporre Sensi trequartista dietro a Quagliarella e Caputo, ma Sabiri scalpita e chiede spazio. A sinistra Murru in vantaggio su Augello. Colley, reduce da un fastidio al ginocchio, è a disposizione.

Diretta Venezia-Sampdoria sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Sassuolo-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Fiorentina-Verona (Serie A Femminile) – Timvision

13:00 Monaco-PSG (Ligue 1) – Sky Sport Football

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport

14:00 Pisa-Cittadella (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Perugia-Como (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Vicenza-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

14:15 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) – Mola

14:30 Inter-Sampdoria (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

15:00 Zona Gol Serie A – Dazn

15:00 Diretta Juventus-Salernitana (Serie A) – Dazn

La Vecchia Signora torna in campo dopo la batosta in Champions contro il Villarreal (0-3) che è costata la eliminazione dal torneo. 4-2-3-1 per Allegri con Vlahovic sempre in campo. Dietro il tridente formato da Cuadrado, Dybala e Morata per sopperire alla positività di Locatelli. Ancora out Bonucci e Alex Sandro. Mazzocchi e Mikael recuperati. Al centro della difesa ballottaggio Gyomber-Dragusin. Davanti Bonazzoli, Verdi e Kastanos dovrebbero supportare ancora Djuric, ma restano vive anche le chance per Perotti e il ristabilito Ribery.

Diretta Juventus-Salernitana disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Empoli-Verona Streaming (Serie A) – Dazn

15:00 Leicester-Brentford (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Pescara-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Lipsia-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:00 Southampton-Manchester City (Fa Cup) – Dazn

16:15 Zona Gol Serie B – Dazn

16:15 Diretta Gol Serie B – Sky Sport

16:15 Pordenone-Brescia (Serie B) – Dazn, Sky Sport e Helbiz

16:15 Spal-Cremonese (Serie B) – Dazn, Sky Sport e Helbiz

16:15 Celta-Betis (Liga) – Dazn

16:15 Cadice-Villarreal (Liga) – Dazn

18:00 Diretta Roma-Lazio (Serie A) – Dazn

E’ gornata del grande derby della capitale. Pellegrini gioca: lo ha detto Mourinho nella conferenza stampa della vigilia. Tutti a disposizione tranne Spinazzola. Zaccagni squalificato, nel tridente spazio a Pedro a destra con Felipe Anderson spostato a sinistra. Sarri spera di recuperare Cataldi e Radu per il derby, ma in mediana Lucas Leiva resta in pole per un posto accanto a Milinkovic Savic e Luis Alberto. Marusic rientra in fascia

Diretta Roma-Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Siviglia-Real Sociedad (Liga) – Dazn

19:30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

20:45 Bologna-Atalanta Streaming (Serie A) – Dazn

20:45 Marsiglia-Nizza (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Diretta Real Madrid-Barcellona (Liga) – Dazn

Con Karim Benzema in dubbio per un infortunio, Vinícius Júnior sarà fondamentale per il Real Madrid, avendo contribuito a quattro gol nelle ultime cinque partite (2 gol, 2 assist). Altrettanto efficace, Ferran Torres ha segnato tre gol nelle ultime due partite del Barça nella Liga, segnando ogni volta il primo gol della sua squadra.

Diretta Real Madrid-Barcellona disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:45 Boavista-Porto (Liga De Portugal) – Onefootball

23:00 River Plate-Boca Juniors (Campionato Argentino) – Sportitalia

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

