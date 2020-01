Roma Juventus streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 12 gennaio 2020, per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Juventus streaming e diretta tv.

All’Olimpico si affrontano infatti Roma Juventus, squadre protagoniste di una storica rivalità soprattutto negli anni ’80 del secolo passato. I giallorossi vogliono riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta casalinga dello scorso turno di campionato per mano del Torino. I i bianconeri campioni d’Italia in carica cercano i 3 punti per aggiudicarsi il titolo di Campione d’inverno.

Roma Juventus streaming live: ultime notizie formazioni.

Higuain ha recuperato dal leggero affaticamento alla coscia sinistra e ci sarà: partirà dalla panchina. Ramsey trequartista nel 4-3-1-2 dietro Ronaldo-Dybala. Demiral in vantaggio su De Ligt per affiancare Bonucci al centro della difesa.

Queste le probabili formazioni di Roma Juventus:

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Dove vedere diretta Roma Juventus streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Roma Juventus in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in HD alta definizione, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. Streaming video live gratis per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45 di oggi, domenica 12 gennaio 2020. Roma Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Roma Juventus streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Roma Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Roma Juventus.

Le cose da sapere su Roma Juventus.

La Roma ha vinto l’ultima sfida contro la Juventus in Serie A e non ottiene due successi di fila nella competizione contro i bianconeri dal 1995. La Juventus non trova il gol da due partite di campionato contro la Roma all’Olimpico: i giallorossi non tengono la porta inviolata per più gare interne di fila contro i bianconeri in Serie A dalla fine degli anni ’80. La Roma ha perso l’ultima partita di campionato e non viene sconfitta per due gare di fila in Serie A da marzo 2019. La Roma ha perso senza segnare l’ultima partita casalinga in Serie A, dopo una serie di quattro vittorie interne con almeno due gol realizzati.

La Juventus ha segnato in 17 partite su 18 in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2019/20. La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro trasferte in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove (3N, 3P). Prima dell’ultima partita di campionato la Roma era rimasta in svantaggio per 56 minuti – con i 45 minuti contro il Torino il conto sale a 101, ma quella giallorossa rimane comunque la squadra che si è trovata meno minuti sotto nel punteggio in questa Serie A.

La Juventus ha vinto tre delle cinque partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio. I due gol di Edin Dzeko della Roma contro la Juventus in Serie A sono entrambi arrivati allo stadio Olimpico, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato nell’agosto 2015. La prima rete di Paulo Dybala con la maglia della Juventus in Serie A è arrivata nell’agosto 2015, contro la Roma allo stadio Olimpico.