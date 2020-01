Dove vedere le partite di calcio in tv Roma-Juventus, Udinese-Sassuolo, Torino-Bologna, Real Madrid-Atletico Madrid e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

Arbitro Volpi. I friulani vengono dal successo di Lecce colto nei minuti finali, grazie al quale hanno aumentato a 7 i punti di vantaggio sulla terzultima posizione al momento occupata da Brescia e Genoa. Ripresa post natalizia negativa invece per gli emiliani, sconfitti 2-1 nel contestato match di Marassi col Genoa e fermi a soli 19 punti in graduatoria.

Diretta Udinese Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Verona-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Mariani. Il Verona di Juric scende in campo oggi con l’obiettivo di chiudere questa eccezionale prima metà di campionato a quota 25, un punteggio al di là di ogni più rosea previsione a inizio campionato. Al Bentegodi quest’oggi arriva il Genoa. Gli scaligeri vengono dalla vittoria di Ferrara ai danni della SPAL, 0-2 il finale, mentre i liguri si sono parzialmente rilanciati grazie alla vittoria casalinga col Sassuolo abbandonando così l’ultimo posto in classifica ceduto proprio alla SPAL.

Diretta Verona Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:00 Diretta Real Madrid-Atletico Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) – Nove.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alle ore 19, scendono in campo Real Madrid e Atletico Madrid per la finale della Supercoppa di Spagna. I ”Blancos”, in semifinale, hanno agevolmente sconfitto il Valencia per 3-1, mentre la squadra di Simeone ha avuto la meglio del Barcellona dopo una partita bellissima decisa nel finale da una rete di Correa. Il Derby di Madrid si giocherà a Jeddah così come le semifinali e si preannuncia, come sempre, un match intenso e affascinante.

Diretta Real Madrid Atletico Madrid sui canali digitali di Nove. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Dplay (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Diretta Roma-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Guida. Si chiude col botto il programma domenicale della 19esima giornata di Serie A: all’Olimpico si affrontano infatti Roma Juventus, squadre protagoniste di una storica rivalità soprattutto negli anni ’80 del secolo passato. I giallorossi vogliono riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta casalinga dello scorso turno di campionato per mano del Torino. I i bianconeri campioni d’Italia in carica cercano i 3 punti per aggiudicarsi il titolo di Campione d’inverno.

Diretta Roma Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: Parma-Lecce il posticipo.

Tra le partite da vedere domani, evidenziamo il posticipo che chiude la 19a giornata di Serie A Parma-Lecce che inizierà alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.