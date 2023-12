Ultime Notizie » Come vedere Roma Fiorentina Streaming » Roma-Fiorentina Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV stasera

Dove vedere Roma-Fiorentina Streaming Gratis. Con le sconfitte di Napoli e Milan, Roma e Fiorentina si avvicinano alla zona Champions. La partita di stasera sarà cruciale per entrambe le squadre, con la Roma che cerca di consolidare il quarto posto e la Fiorentina che cerca di superare la squadra di Mourinho (e anche il Napoli sconfitto a Torino dalla Juventus). Questo sarà anche un importante traguardo per l’allenatore Italiano, che cerca la sua 150esima vittoria contro una Roma che non è mai riuscita a battere sotto la sua guida.

Partita valida per la 15a giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45 di oggi domenica 10 dicembre 2023 all’Olimpico di Roma. Di seguito le informazioni sulle probabili formazioni e su come vedere la partita Roma-Fiorentina streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La Roma ha perso contro la Fiorentina e rischia di subire una seconda sconfitta consecutiva contro di loro, cosa che non accade da aprile 2012.

Mourinho ha pochi dubbi sulla formazione. Pellegrini potrebbe partire in panchina a causa di un’eventuale mancanza di forma, mentre Bove è pronto per sostituirlo. Spinazzola è favorito rispetto a El Shaarawy, mentre Beltran è preferito a Nzola, che aveva giocato titolare nella Coppa Italia. Nico Gonzalez è tornato nella lista dei convocati, ma probabilmente avrà un ruolo da sostituto.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, El Shaarawi, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltram. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Christensen, Vannucchi, Parisi, Ranieri, Mina, Pierozzi, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Sottil, Ikoné, Brekalo. Indisponibili: Castrovilli, Dodò. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

Arbitro: Rapuano (Rimini). Guardalinee: L Rossi e C Rossi. IV Uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Dionisi.

Paulo Dybala ha segnato e fornito assist nelle ultime due partite di campionato, un risultato che solo Edin Dzeko con la Roma è riuscito a ottenere per tre partite consecutive negli ultimi 20 anni di Serie A.

Roma-Fiorentina diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Leonardo Spinazzola ha segnato più di un gol solamente contro la Fiorentina nel campionato italiano. Ha fornito sei assist negli ultimi due campionati, posizionandosi al quarto posto tra i difensori con meno assist, dietro a Dimarco, Dumfries e Di Lorenzo.

Per accedervi basta, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale. Telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Roma-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Giacomo Bonaventura è il centrocampista che ha realizzato più gol in questa stagione con otto reti e due assist. Inoltre, se dovesse giocare dall’inizio nella partita contro la Roma, raggiungerebbe le 300 presenze come titolare nella Serie A italiana.

Non esistono opzioni alternative per vedere Roma-Fiorentina. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.