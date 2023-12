Ultime Notizie » Bambino Prodigio » Com’è stata la vita dell’uomo più intelligente della storia

La storia si ripete, ma probabilmente non ci sarà mai un’altra figura come William James Sidis. Tanto vituperato quanto incompreso durante la sua breve vita, il suo talento naturale finirà per essere eclissato da una serie di sfortunate disgrazie. Forse questo è il prezzo che hanno dovuto pagare alcuni dei più grandi geni di tutti i tempi.

William James Sidis: il genio dimenticato dalla storia

William James Sidis nacque il 1 aprile 1898 a New York, figlio di immigrati ebrei ucraini. Fin dalla giovane età, ha dimostrato un’eccezionale capacità di apprendere ed elaborare le informazioni. Ben presto si dimostrò un vero bambino prodigio, dotato di straordinaria intelligenza e abilità in matematica e padronanza di molteplici lingue.

Fin dalla tenera età, i suoi genitori (Sarah Mandelbaun, medico; e Boris Sidis, psicologo) lo stimolarono intellettualmente tanto da farlo diventare un bambino precoce. In questo modo suo figlio imparò a leggere a diciotto mesi. Si dice che all’età di due anni leggesse già le pagine del New York Times.

A quattro anni scrisse il suo primo racconto in francese e un anno dopo creò una formula grazie alla quale poteva conoscere il giorno della settimana per qualsiasi data storica. Curiosamente, a sette anni inventò il suo dialetto, il Ventagood; e a otto anni, oltre alla sua lingua materna (l’inglese), padroneggia già 8 lingue: latino, greco, francese, russo, tedesco, ebraico, turco e armeno.

Sidis è riuscita anche a superare la terza elementare in tre giorni. Inoltre, tra i 4 e gli 8 anni, scrisse quattro libri (due di anatomia e due di astronomia). Quando aveva meno di dieci anni, fu accettato nel prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology).

E non solo, ma all’età di 11 anni entrò nella famosa Università di Harvard, essendo lo studente più giovane nella storia di questa istituzione ed esperto di matematica applicata. Come se ciò non bastasse, a 16 anni, si laureò in medicina.

Sebbene in vita non sia mai stato sottoposto a un test serio per valutare il suo QI, varie fonti scientifiche lo considerano la persona più intelligente della storia con un QI compreso tra 250 e 300. Una delle sue più grandi imprese è che parlava quasi 40 lingue alla perfezione.

“L’errore di Sidis”

La psicologa Kathleen Montour suggerisce in una ricerca del 1977 che, come studente speciale all’Harvard College, Sidis attirò l’attenzione nazionale nel 1910 tenendo una conferenza sulla matematica superiore all’Harvard Mathematical Club. Tuttavia, “si è sentito così spinto a sfidare gli sforzi del padre di trasformarlo in un uomo ideale che ha abbandonato il mondo accademico per finire in un ufficio”, nelle parole di questo ricercatore.

Montour ha cercato così di spiegare che l’educazione speciale o “accelerata” non è sconveniente per lo sviluppo del talento, come il caso di Sidis lasciava credere.

“Eccentrico fallito”

Per questo motivo chiamò questa convinzione “l’errore di Sidis”. Per verificare la sua teoria, confrontò il caso di Sidis con quello di Norbert Wiener (1894-1964).

Ma tornando alla vita burrascosa di questo intellettuale, dopo il periodo al MIT, Sidis cercò di evitare l’attenzione del pubblico e svolse diversi lavori. A quel tempo optò per uno stile di vita più tranquillo e si dedicò alla scrittura, alla filosofia e alle attività sociali. La sua vita adulta fu meno convenzionale e fu segnata da problemi legati alla sua privacy e dal ridicolo a cui fu sottoposto dal pubblico.

Secondo uno studio del 2011 del ricercatore Stephen Bates, un articolo della rivista New Yorker del 1937 umiliava Sidis definendolo un “eccentrico fallito”. Ha citato in giudizio la rivista, cosa che ha portato a una sentenza storica negli Stati Uniti sull’invasione della privacy.

Tuttavia, la ricerca di Bates suggerisce che la stampa dell’epoca non trattava bene Sidis. Infatti, dopo aver analizzato gli argomenti trattati nell’articolo del New Yorker e altre notizie su Sidis, Bates parla “sia di anti-intellettualismo, (inclusa la denigrazione della mascolinità di Sidis), sia di disprezzo per gli esperti psicologici”.

Allo stesso tempo, secondo le parole di Bates, “alcuni servizi indicano anche che la stampa ha cercato di imporre una visione particolare del successo di Sidis”.

Ha trascorso i suoi ultimi anni fuggendo dai genitori, innamorato di una donna con cui non sapeva parlare (non ha mai avuto una relazione), sopraffatto dalla stampa e messo in discussione dalla società.

Inoltre, rifiutò di arruolarsi nell’esercito durante la seconda guerra mondiale, si dichiarò ateo e di sinistra e in quegli anni partecipò a marce politiche contestate. In uno di essi ha incontrato Martha Foley, un’attivista irlandese di cui si è innamorato.