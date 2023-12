Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Roma-Fiorentina Streaming, Frosinone-Torino Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Salernitana-Bologna

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 10 dicembre 2023. Continua la 15a giornata di Serie A 2023-24: occhi puntati anche su Roma-Fiorentina. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Frosinone-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)



La partita Frosinone-Torino, che si terrà allo stadio Stirpe di Frosinone domenica 10 dicembre alle 12:30, è una sfida importante per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2023/24. Il Torino ha sempre vinto contro il Frosinone nelle quattro sfide precedenti in Serie A, mentre il Frosinone ha subito più sconfitte contro Napoli, Roma e Inter. Frosinone-Torino streaming gratis con DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251).

15:00 Diretta Monza-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La partita Monza-Genoa si terrà domenica 10 dicembre allo stadio U-Power Stadium di Monza. L’ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2005/06 della Serie C, con una vittoria del Genoa che ha permesso loro di ottenere la promozione in Serie B. Monza-Genoa streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

18:00 Diretta Salernitana-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)



La partita tra Salernitana e Bologna si terrà domenica 10 dicembre allo stadio Arechi di Salerno. Il Bologna non è mai riuscito a vincere in quattro precedenti incontri con la Salernitana in Serie A, subendo sempre gol. Salernitana-Bologna streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

20:45 Diretta Roma-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)



La Roma affronterà la Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma nel prossimo match di Serie A. La squadra giallorossa ha perso due delle ultime tre partite contro i toscani, guidati da José Mourinho. Questo è il numero di sconfitte che la Roma ha collezionato nelle precedenti 19 partite contro la Fiorentina nel campionato. L’ultimo allenatore della Roma ad aver subito tre sconfitte contro la squadra toscana è stato Helenio Herrera tra il 1968 e il 1972. Roma-Fiorentina in diretta streaming con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



