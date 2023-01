Ultime Notizie » Come vedere Roma Fiorentina Streaming » Roma-Fiorentina Streaming Gratis, dove Diretta TV senza Roja Live

Dove vedere Roma-Fiorentina Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane allo stadio Olimpico nella capitale per la 18a giornata di Serie A 2022-23. I giallorossi di Josè Mourinho (31 punti in classifica) ospitano la Fiorentina (23 punti) in un match cruciale per entrambe le squadre.

La Roma si trova in 7ª posizione con 31 punti, 13 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 17 partite. La Roma ha pareggiato 2-2 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro il Milan, portando la serie di imbattibilità a 4 gare (V1 N3 P0). L’ultima partita di campionato della Fiorentina ha visto la squadra trionfare 2-1 contro il Sassuolo in casa. Si trova quindi al 9° posto con 23 punti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Fiorentina in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: la Roma è stata in vantaggio alla fine del primo tempo solo quattro volte durante questa stagione di Serie A, ma ha poi vinto in tutte e quattro quelle partite.

Roma-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Domenica scorsa Tammy Abraham della Roma ha segnato contro il Milan solo il suo quarto gol in questa stagione di Serie A, ma la scorsa stagione ha fatto bene in questa partita, facendo due assist in una vittoria per 3-1. Anche Nicolás González è stato decisivo nei minuti finali dell’ultima partita della Fiorentina in campionato, trasformando un rigore decisivo, proprio come aveva fatto nell’ultimo scontro diretto.

Nella Roma, Mourinho deve fare a meno dello squalificato Ibanez. Al suo posto Kumbulla. Nessuna lezione per Pellegrini, che dovrebbe essere regolamente in campo. In avanti si va verso la riconferma di Abraham con Zaniolo e Paulo Dybala alle sue spalle. Per la Fiorentina, in attacco, vista l’assenza di Cabral, potrebbe partire titolare Jovic. Barak e Bonaventura si giocano una maglia alle sue spalle. Terracciano recuperato, niente da fare per Mandragora, Saponara e Martinez Quarta.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Matic, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Cristante, Mancini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano.

Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 48% (10 su 21).

Roma-Fiorentina in TV, che canale?



Roma-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita non sarà trasmessa da Sky. In casa in questa stagione, la Roma ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in 8 partite di Serie A. In questo campionato fuori casa, La Fiorentina ha guadagnato 8 punti su 24 disponibili (2V 2N 4P). La telecronaca di Roma-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Roma-Fiorentina Streaming Gratis senza Roja Live



Roma-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Paulo Dybala è il capocannoniere della squadra con 5 gol, con 2 di queste reti che sono state sullo 0-0. Tammy Abraham è stato quasi allo stesso livello avendo realizzato 4 gol, incluso 1 sullo 0-0.

Alternative per vedere Roma-Fiorentina in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Roma-Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.