Naya Rivera della Serie Tv Glee è scomparsa nel Lago, ritrovato il figlio sulla barca.

L’attrice di “Glee” Naya Rivera è scomparsa in un lago di Los Angeles. La polizia crede che sia annegata e la sta cercando: le ricerche dei soccorritori sono ancora in corso. L’artista aveva noleggiato una barca con suo figlio, Josey Hollis Dorsey di 4 anni, che è stato ritrovato solo e illeso sulla barca. Naya Rivera, 33 anni, è conosciuta per il suo ruolo di cheerleader del liceo Santana Lopez in “Glee”, la serie tv in cui ha recitato per sei stagioni.

Scomparsa l’attrice Naya Rivera, star di Glee

L’attrice americana Naya Rivera, di origine portoricana e uno dei volti più noti della serie televisiva “Glee“, è scomparsa da mercoledì pomeriggio dopo essere caduto in acqua in un lago vicino a Los Angeles. La polizia ha interrotto i lavori di ricerca e salvataggio per l’attrice fino a giovedì mattina, iniziata dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza ore dopo aver noleggiato una barca da diporto accanto suo figlio nel lago Piru.

In una conferenza stampa, lo sceriffo di Ventura Eric Buschow ha dichiarato che non vi sono indicazioni di alcun crimine e che per ora si presume che Naya Rivera sia annegata. Secondo i media locali, i passeggeri su una seconda barca hanno trovato il figlio, Josey Hollis Dorsey di 4 anni (avuto con l’attore Ryan Dorsey), da solo e dormiva sull’imbarcazione in un giubbotto di salvataggio.

Apparentemente, il minore era illeso e ha raccontato alle autorità che andava a nuotare con sua madre ma lei non è più tornata indietro.

Chi è Naya Rivera

Secondo i primi rapporti, un secondo giubbotto di salvataggio per adulti non utilizzato era nella. Nonostante abbiano utilizzato elicotteri, droni e attrezzatura subacquea, le squadre di soccorso non sono state in grado di trovare la posizione dell’attrice nel lago Piru, una riserva di 500 ettari, e continueranno la ricerca “non appena il sole sorge”.

Naya Rivera è ben nota per il suo ruolo di Santana López nella popolare serie tv musicale “Glee” (2009-2015), ed è stata anche protagonista nei crediti dello show televisivo “Devious Maids” e nel film horror “At the Devil’s Door” ( 2014). Ha iniziato a recitare all’età di quattro anni nella commedia della CBS The Royal Family e ha fatto apparizioni speciali in vari spettacoli, tra cui The Prince of Rap, Household Things e Guardians of the Bay.

Naya Rivera contro Lea Michele

A giugno, Naya Rivera, che interpretava Santana Lopez in Glee, dichiarò che lavorare con Lea Michele era “un vero inferno”. Nella sua autobiografia Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up, ha già raccontato che la relazione con la sua compagna è terminata quando il suo personaggio ha iniziato ad assumere maggiore importanza: “Presto ha iniziato a ignorarmi e alla fine ha raggiunto un punto tale che mi ha parlato. Lea e io non eravamo sicuramente le migliori amiche”.