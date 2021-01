Juventus Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV. Match valido per la 17a giornata di Serie A: posticipo delle 20:45 di oggi domenica 10 gennaio 2021. Juventus galvanizzata dalla vittoria sulla capolista Milan a San Siro, che ha regalato a Pirlo gioco e mentalità che richiedeva. Il Sassuolo ha riscattato il pesante 1-5 di Bergamo con il successo di misura sul Genoa: decisivo un colpo di testa di Raspadori nel finale, arrivato dopo i sigilli di Boga e della sorpresa uzbeka Shomurodov. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Sassuolo streaming e diretta tv.

Juventus Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Pirlo conferma la coppia Ronaldo-Dybala. Sempre out per Covid Cuadrado e Alex Sandro, ai quali si aggiunge anche De Ligt. McKennie verso una maglia da titolare. In difesa ci sarà Demiral. Berardi dà forfait per una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra: Traorè, Djuricic e Boga dietro Caputo. Out Bourabia, Lopez al posto di Magnanelli.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Morata, de Ligt.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; M Lopez, Locatelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: F Ricci, Romagna, Berardi.

Juventus Sassuolo, dove vederla in TV.



La partita di calcio Juventus Sassuolo in diretta tv su Sky Sport Uno (Canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A è arrivato in Juventus-Sassuolo 2-1 del settembre 2018, dove il portoghese realizzò una doppietta; sono quattro le sue reti totali contro i neroverdi in quattro sfide di campionato.

Dove vedere Juventus Sassuolo Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Juventus Sassuolo in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Federico Chiesa ha realizzato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A; in particolare, il classe ’97 potrebbe andare a segno per tre gare consecutive per la prima volta in assoluto nella competizione.

Juventus Sassuolo non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Sassuolo, l’intervista a Pirlo

L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha preso parte a cinque gol in quattro sfide di Serie A contro la Juventus (tre reti, due assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione.