Come guadagnare Bitcoin con Telegram.

Non è una bugia! L’opzione Bitcoin continua in piena crescita e ogni giorno ci sono più percorsi per il suo sviluppo. Uno di questi è l’uso di Telegram. Con Telegram puoi ottenere una buona quantità di criptovalute facilmente e senza complicazioni. Devi solo avere l’applicazione sul tuo smartphone.

L’argomento è usare i bot di Telegram, che otterrai collegandoti con il seguente link. Queste chat rispondono automaticamente quando scrivi loro. Con un comando che invii al bot, questo risponderà con un elemento per ottenere i bitcoin.

Il menu bot per bitcoin di Telegram

Quando si accede al programma bot di Telegram è sufficiente premere il pulsante Start. Quindi viene visualizzata una serie di opzioni. Questi sono:

Visita siti (visit sites): con questa opzione visiti i siti per vincere premi.

Bot di messaggi (message bots): elenco di gruppi specifici a cui puoi unirti per aggiungere ancora più bitcoin.

: insieme di chat a cui, aderendo, puoi ottenere più criptovalute.: ti mostra i guadagni che hai ottenuto durante il tuo viaggio su Telegram.: menu Opzioni per scegliere le caratteristiche specifiche del programma.: è correlato agli annunci pubblicitari.

C’è un programma speciale nel menu delle opzioni, si chiama Referrals. Con questo puoi guadagnare più criptovalute, facendo partecipare altre persone. Come spiega lo stesso bot, guadagnerai il 15% dei guadagni di ogni utente dalle attività e l’1% dei BTC spesi in annunci pubblicitari.

La chiave è rispettare ciascuna delle opzioni che appaiono nel menu del bot. Con questi accumulerai monete. Puoi ritirarli quando raggiungi un minimo di 3 mila, inserendo Balance (Saldo) e poi Withdraw (Prelievo). Da lì li passi al tuo portafoglio Bitcoin.