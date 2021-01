Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 Cristiano Ronaldo nella Storia del Calcio: eguagliato i 759 gol di Bican

RECORD CR7 – La Juventus ha vinto 3-1 contro il Sassuolo nella 17a giornata di Serie A e CR7 Cristiano Ronaldo ha segnato un gol che gli ha permesso raggiungere i 759 gol di Josef Bican.

I Bianconeri hanno avuto un inizio difficile con gli infortuni a McKennie e Paulo Dybala.

Danilo ha messo il primo gol con un destro pazzesco da fuori area, pareggio di Defrel per il Sassuolo mentre erano in 10 per l’espulsione di Obiang dopo la revisione del VAR per un brutto fallo su Chiesa. Ramsey ha segnato il nuovo vantaggio della Juve e finalmente CR7 ha fatto il 3-1 finale al 92′ su splendido assist di Danilo (lancio lugo dalla propria area di rigore).

Con questo gol Cr7 Cristiano Ronaldo è diventato il più grande capocannoniere della storia del calcio, due in più di Pelè: 759 gol in 1037 partite. Una curiosità: Ronaldo aveva trovato, proprio contro il Sassuolo, anche le sue prime realizzazioni in Serie A.