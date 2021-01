Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV: Juventus-Sassuolo Streaming Roma-Inter Gratis, orario, dove vederle Oggi. Si gioca Udinese-Napoli

Dove vedere le partite di calcio in tv Roma-Inter, Udinese-Napoli, Juventus-Sassuolo e tutte le altre di domenica 10 gennaio 2021. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Diretta Roma-Inter (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il big-match della 17a giornata di Serie A si gioca all’Olimpico, dove la Roma di Fonseca ospita l’Inter all’ora di pranzo. I giallorossi in caso di vittoria aggancerebbero proprio la squadra di Conte al secondo posto. L’Inter con una vittoria ritornerebbe invece a -1 dal Milan. Nella scorsa stagione le due squadre hanno pareggiato sia all’andata che al ritorno: 0-0 a San Siro, 2-2 all’Olimpico.

Diretta Roma Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Renate-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Casertana-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Juventus-Fiorentina (Finale Supercoppa Italiana Femminile) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 257 Satellite)

13:00 Everton-Manchester United (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Levante-Eibar (Liga) – Dazn

14:30 Chelsea-Morecambe (Fa Cup) – Dazn

14:30 Manchester City-Birmingham City (Fa Cup) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Parma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Diretta Udinese-Napoli (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Udinese Napoli si affrontano per la 17a giornata di Serie A. Arbitro Pasqua di Tivoli. Allarme attacco per Gotti: Forestieri si aggiunge ai forfait di Okaka e Pussetto. Deulofeu out. Lasagna con Nestorovski, oppure una sola punta (l’italiano) con Pereira e De Paul alle spalle. Si rivede tra i convocati Mertens dopo il problema alla caviglia: il belga, però, non partirà dall’inizio contro l’Udinese. Petagna punta centrale con Politano in panchina. Recuperati Koulibaly e Demme, che dovrebbe partire dalla panchina.

Diretta Udinese Napoli sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Verona-Crotone (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Alessandria-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Catanzaro-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Triestina-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Lecco-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Livorno-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Aberdeen-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Cadice-Alaves (Liga) – Dazn

16:45 Ajax-Psv (Eredivisie) – Dazn.

17:30 Padova-Carpi (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Ravenna-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Ternana-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Grosseto-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Legnago-Modena (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Arminia B-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:00

20:45 Diretta Juventus-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Marine-Tottenham (Fa Cup) – Dazn18:30 Elche-Getafe (Liga) – Dazn.

Il posticipo domenicale del 17° turno di Serie A è Juventus-Sassuolo. Solo un punto di differenza in classifica tra le due squadre: bianconeri avanti e con una gara da recuperare (quella contro il Napoli), reduci dal bel successo di San Siro al cospetto del Milan capolista. Pirlo conferma la coppia Ronaldo-Dybala. Sempre out per Covid Cuadrado e Alex Sandro, ai quali si aggiunge anche De Ligt. McKennie verso una maglia da titolare. In difesa ci sarà Demiral

Diretta Juventus Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Valladolid-Valencia (Liga) – Dazn e Dazn1.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta è illegale.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.