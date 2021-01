Ultime Notizie » Calendario partite » Serie A in TV: 17a giornata, orario partite Streaming

SERIE A CALCIO – Dopo il turno infrasettimanale dell’Epifania, la Serie A torna con la 17a giornata che si svolge in tre giorni, da sabato 9 a lunedì 11 gennaio. Tre anticipi gli anticipi del sabato: si comincia con Benevento-Atalanta alle 15:00, si prosegue con Genoa-Bologna alle 18:00 e si conclude con Milan-Torino alle 20:45. Il lunch-match di domenica vede la Roma ricevere all’Olimpico l’Inter. Tre partite alle 15:00 con Verona-Crotone, Udinese-Napoli e Parma-Lazio. Alle 18:00 Fiorentina-Cagliari, mentre Juventus-Sassuolo sarà il posticipo serale delle 20:45. Prevista una partita anche nel posticipo del lunedì: è il derby ligure tra Spezia e Sampdoria.

Partite Serie A 17a giornata: orario e dove vederle in streaming e diretta tv



Sabato 9 gennaio

Benevento-Atalalanta, ore 15:00 in diretta streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Genoa-Bologna, ore 18:00 in diretta streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan-Torino, ore 20:45 in diretta streaming su Dazn e Dazn1.

Domenica 10 gennaio

Roma-Inter, ore 12:30 in diretta streaming su Dazn e Dazn1.

Verona-Crotone, ore 15:00 in diretta streaming su Dazn e Dazn1.

Parma-Lazio, ore 15:00 in diretta streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Lunedì 11 gennaio

Udinese-Napoli , ore 15:00 in diretta streaming su Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)., ore 18:00 in diretta streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Juventus-Sassuolo , ore 20:45 in diretta streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Spezia-Sampdoria, ore 20:45 in diretta streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Come vedere le Partite Streaming Gratis Online con Sky e DAZN.

Nel caso di Sky troveremo il live streaming delle partite su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android. A pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.com).

Nel caso di DAZN: con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com gratis per gli abbonati il primo mese) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.