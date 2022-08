Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis. La Juve di Allegri costretta già a rincorrere, visto che hanno vinto tutte le big (alle 18:30 gioca il Napoli a Verona) nella 1a giornata di Serie A 2022/23. Oggi Ferragosto (lunedì 15 agosto) alle 20:45 l’ultimo posticipo del turno 1 è proprio Juventus-Sassuolo, che si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Bianconeri senza gli indisponibili Pogba (rimarrà ai box fino a metà settembre), Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Aké, Arthur, e gli squalificati Kean e Rabiot. Per i neroverdi un sogno: iniziare con la Vecchia Signora la rincorsa all’Europa nel 10° anno di Serie A. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Sassuolo in video streaming gratis e diretta live tv.

Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Juventus-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il tecnico della Juve non s’è nascosto in conferenza stampa, dichiarando le ambizioni del club, Scudetto e Champions League) ma ha chiesto umiltà e pazienza. Intanto bisogna cominiciare bene contro il Sassuolo questa sera, dal quale ha messo in guardia: “Ci farà soffrire”. Serve una Juve attenta e concreta, totalmente diversa da quella vista contro l’Atletico Madrid che ha perso 4-0 alla Continassa con tripletta dell’ex Morata.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Alex Sandro, Kostic, Barbieri, Miretti, Rovella, Da Graca, Soulé. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Raspadori, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Pegolo, Toljan. Squalificati: Maxime Lopez.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Di Vuolo e Di Gioia.

Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il miglior marcatore in partite casalinghe in Serie A. 27 gol in 37 gare interne per lui (quattro reti in otto match con la Juventus allo Stadium e 23 gol in 29 gare con la Fiorentina al Franchi).

⚽ Dove vedere Juventus-Sassuolo in TV

Quarto uomo: Giua. Var: Guida. Assistente Var: Muto.

Juventus-Sassuolo diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile quando funziona con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata dalla coppia Riicardo Mancini e Massimo Ambrosini. La gara rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Juventus-Sassuolo Streaming Gratis

Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’ultimo confronto diretto a Torino risale allo scorso 27 ottobre 2021 quando il Sassuolo ha firmato l’impresa vincendo 2-1 grazie alle reti di Frattesi e a quella di Maxime Lopez a tempo praticamente scaduto. Per i bianconeri inutile il momentaneo pareggio di McKennie.

Alternative per vedere Juventus-Sassuolo Streaming senza Dazn e Rojadirecta

Alternative per vedere la partita Juventus-Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Per sicurezza e anominato online usa una navigazione VPN.