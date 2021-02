Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Juventus-Inter Coppa Italia Streaming Vicenza-Monza Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Atalanta-Napoli

Dove vedere calcio in tv: Juventus-Inter (Coppa Italia), Vicenza-Monza (Serie B) e tutte le altre di oggi martedì 9 febbraio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Bologna-Milan (Campionato Primavera) – Diretta sui canali digitali di Sportitalia. Diretta streaming online mediante Sportitalia, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Reims-Valenciennes (Coppa Di Francia) – Sportitalia

19:00 Lecce-Brescia (Serie B) – Dazn

19:00 Cittadella-Cosenza (Serie B) – Dazn e Dazn1

19:00 Venezia-Cremonese (Serie B) – Dazn.

19:00 Diretta Vicenza-Monza (Serie B) – Dazn.

Diretta Vicenza Monza con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

19:00 Empoli-Pescara (Serie B) – Dazn

19:00 Spal-Pordenone (Serie B) – Dazn

19:00 Pisa-Salernitana (Serie B) – Dazn e Rai Sport

20:30 Manchester United-West Ham (Fa Cup) – Dazn.

20:45 Diretta Juventus-Inter (Coppa Italia) – Rai Uno in chiaro.

Si riparte dal 2-1 per i Bianconeri ottenuto a San Siro nella semifinale di andata. L’Inter di Conte dovrà ribaltare il risultato per poter accedere alla finale di Coppa Italia. Il risultato di 7 giorni fa al Meazza, permette invece alla Juventus di ottimizzare le strategie di giocol’onore e l’onere della prima mossa. Dovendo rimontare, altro non gli resta. L’epilogo del Meazza consente alla Juventus di calibrare le strategie. Sarà ancora una volta sfida tra Cristiano Ronaldo e Lukaku.

Diretta Juventus Inter in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

21:00 Ascoli-Frosinone (Serie B) – Dazn

21:00 Real Madrid-Getafe (Liga) – Dazn

21:00 Lione-Ajaccio (Coppa Di Francia) – Sportitalia

NB > I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordati che quando ti colleghi a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che ti permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.