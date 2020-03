Juventus Inter streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano all’Allianz Stadium, a porte chiuse, alle ore 20:45 di oggi domenica 8 marzo 2020, per il recupero della 26a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il Derby d’Italia Juventus Inter sarà un match che dirà molto sul resto del campionato delle due compagini. I pluricampioni d’Italia in carica vengono dalla vittoria della scorsa settimana sul campo della SPAL, 1-2 il finale, e grazie al rinvio della partita tra Inter e Sampdoria hanno visto il vantaggio aumentare a 6 punti sui nerazzurri di Conte, i quali sono obbligati a espugnare Torino per rimanere in corsa per il titolo. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Inter streaming e diretta tv.

Juventus Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Il dubbio più grande per Sarri è al centro della difesa: De Ligt o Chiellini? L’azzurro pare in vantaggio. Attacco confermato con Cuadrado nel tridente con Dybala e CR7 Cristiano Ronaldo. A centrocampo il terzetto sarà composto da Pjanic con Matuidi e Bentancur. Tra i pali torna Handanovic. Eriksen partirà ancora dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Nei tre di difesa Bastoni è in vantaggio su Godin. Recuperato Gagliardini.

Queste le probabili formazioni di Juventus Inter:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte.

Dove vedere diretta Juventus Inter Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Moses. Squalificati: nessuno.

La partita di calcio Juventus Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:10. Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45 di oggi, domenica 8 marzo 2020. Juventus Inter non viene trasmessa in chiaro.

Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui) che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Juventus Inter.