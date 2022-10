Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1 GP USA Streaming Gratis, dove vedere la Ferrari in Diretta TV da Austin Texas

LIVE STREAMING FORMULA 1 – La partenza del Gran Premio degli Stati Uniti dal ciurcuito di Austin in Texas, è in programma domenica 22 ottobre 2022 alle ore 21 italiane e verrà trasmesso in diretta streaming da Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite).

Sarà possibile vedere la Ferrari e tutto il circus della Formula 1 in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 108 del digitale terrestre) sempre alla stessa ora. Un campionato mondiale già finito 15 giorni fa, quando Max Verstappen su Red Bull ha vinto gara e titolo in Giappone. Si corre in pratica per decidere chi arriverà secondo nella classifica pilto: Perez, Leclerc o Sainz?

Dove vedere GP Stati Uniti 2022 F1 Streaming Live

Chi partirà in pole position? Qual’è la griglia di partenza? Entrambe si decideranno con inizio alla mezzanotte tra sabato e domenica. Il GP degli Stati Uniti sarà disponibile in Live-Streaming su su Sky GO (link skygo.sky.it) servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.