Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1 GP Ungheria Streaming TV, dove vedere Qualifiche Ferrari

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Si corre questo week-end il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, 13esima prova del mondiale 2022. Dopo le promettenti prove libere del venerdì che hanno visto all’Hungaroring primeggiare le Ferrari (prima sessione a Carlos Sainz in 1:18.750, seconda a Charles Leclerc in 1:18.445), oggi vedremo a Budapest le qualifiche alle 16, anticipate alle 13 dalle prove libere 3.

Sarà la prima volta dopo l’annuncio dell’addio alle corse di Sebastian Vettel (16 anni nel Mondiale e 4 titoli vinti). La Scueria Ferrari su Instagram: “È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in Formula 1. Non vediamo l’ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock. Ti vogliamo bene, Seb. In bocca al lupo per le future sfide della tua vita“. Andiamo a scoprire gli orari e dove vedere il GP di Francia di Formula 1 in streaming e tv.

Orari del Gran Premio Ungheria di F1 2022

Sabato 30 luglio 2022 > ore 13: Prove Libere 3, ore 16: Qualifiche per decidere pole position e griglia di partenza.

Domenica 31 luglio 2022 > ore 15: Partenza Gara.

Dove vedere GP Ungheria 2022 F1 Streaming Live e TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 in tv dal circuito “Hungaroring”, sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.