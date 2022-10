Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1 GP Giappone Streaming Gratis Ferrari, dove vedere Partenza Gara Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Sarà Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position (quinta della stagione e 18esima in carriera) alla partenza del Gran Premio del Giappone di Formula 1 e che si corre questa sul circuito di Suzuka.

Tutti si aspettano che ottenga i punti necessari per vincere il suo secondo titolo mondiale consecutivo. La Ferrari comunque c’è: sulla griglia abbiamo il secondo posto con Leclerc, terzo Sainz, con i primi tre racchiusi in mezzo decimo. Andiamo a scoprire dove vedere il GP del Giappone di Formula 1 in streaming e tv.

Charles Leclerc (24esima prima fila in carriera, 14esima quest’anno, 2a in Giappone, 4a consecutia) eguaglia il record di prime file stagionali per un pilota Ferrari con 14, stabilito da Vettel nel 2017.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Singapore di Formula 1 in tv dal circuito di Suzuka, sui canali digitali di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Semafori verdi a partire dalle 7 AM italiane di oggi domenica 9 ottobre 2022.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).