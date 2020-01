Risultati Serie A: Napoli in frantumi, terza sconfitta consecutiva per Gattuso.

RISULTATI CALCIO SERIE A – Un piccolo tifoso che piange a San Paolo mentre il suo Napoli perde contro la Fiorentina, è l’immagine simbolo della squadra di Gattuso alla sua terza sconfitta consecutiva. Il terzo anticipo, quello del sabato sera, della 20a giornata di Serie A, è finito 0-2. E’ la coppia Chiesa-Vlahovic a mandare il Napoli in frantumi e che esce tra i fischi: terza sconfitta di fila in campionato, la quarta in 5 partite in A con il nuovo allenatore. Con questa vittoria i Viola raggiungono il Napoli al 12esimo posto in classifica con 24 punti, 10 punti in più della zona retrocessione!

Napoli-Fiorentina risultato finale 0-2.

Marcatori gol: 26′ Chiesa, 74′ Vlahovic.

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan (56′ Demme), Fabiàn Ruiz, Zielinski (64′ Lozano); Callejon (75′ Llorente), Milik, Insigne.

Allenatore Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87′ Ceccherini); Chiesa (78′ Sottil), Cutrone (66′ Vlahovic). Allenatore Iachini.

Ammoniti: Hysaj (N), Demme (N), Dalbert (F).

Napoli e Fiorentina saranno le prossime avversarie della Juventus in campionato. Napoli-Juventus si giocherà domencia 26 gennaio, mentre Juventus-Fiorentina si giocherà domenica 2 febbraio.

Nel pomeriggio, alle 15, la Lazio dei record aveva centrato l’11esima vittoria consecutiva, strappazando la Sampdoria all’Olimpico con un pesante 5-1 (tripletta di Immobile) e con Simone Inzaghi al suo 100° successo da allenatore. Nel match delle 18 il Sassuolo, reduce da tre sconfitte consecutive, batte il Torino in rimonta: all’autogol di Locatelli al 20′, rimontano Boga al 61′ e Berardi al 73′ . Toro vicino al 2-2 con Millico (traversa) e Laxalt.