Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis. La ottava giornata di campionato si conclude a Napoli con i campioni d’Italia in carica impegnati a ricevere la Fiorentina. I giocatori di Rudi Garcia devono fare attenzione alla Fiorentina, in una striscia positiva di 6 partite, si trova a pari punti con il Napoli e ha l’opportunità di raggiungere i 17 punti, cosa che è successa solo due volte nella storia del club.

Entrambe le squadre sono determinate a vincere nonostante il poco tempo per prepararsi visti gli impegni europei avuti in settimana. Di seguito le formazioni e dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis e in TV anche dall’estero e in italiano.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

Rrahmani non sarà disponibile per la partita e Natan sarà il suo sostituto nella difesa insieme a Ostigard. Mario Rui giocherà a sinistra. Christensen si è infortunato durante il riscaldamento e Parisi avrà più chances di giocare rispetto a Biraghi. Mandragora giocherà a centrocampo più di Duncan. In attacco, Nzola sarà supportato da Gonzalez, Bonaventura e Brekalo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, D’Avino, Elmas, Gaetano, Cajuste, Demme, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus, Gollini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé.

Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Mina, Pierozzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Baccini e Tolfo. IV uomo: Fourneau. VAR: Irrati. Assistente VAR: Gariglio.

Napoli-Fiorentina in TV anche dall’estero



La partita di Serie A Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e sarà possibile vederla in televisione, oggi domenica 8 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane, utilizzando l’app di DAZN su una smart tv compatibile o dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox. Inoltre, per gli abbonati a DAZN e Sky, sarà possibile guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky attivando la funzione “Zona DAZN“.

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis in italiano



Per seguire la partita Napoli-Fiorentina in diretta streaming online, è possibile accedere al sito DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra della partita, oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet. L’alternativa Rojadirecta non è una opzione valida. Diretta live e aggiornamenti in tempo reale su TuttoSport.