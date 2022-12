Ultime Notizie » App Gratis » Rimuovere in pochi secondi elementi indesiderati da foto e immagini

È arrivato un nuovo strumento online completamente gratuito che permette di rimuovere tutti quegli elementi che non si desidera avere in un’immagine o in una foto. Si tratta di Image Cleaner, noto anche come ImgCleaner, che attraverso l’utilizzo della più recente tecnologia di Intelligenza Artificiale, gli utenti potranno identificare quegli elementi che desiderano rimuovere dalle proprie immagini mascherandoli.

Editing foto: Questi elementi possono essere persone, testi, graffi, filigrane, tra gli altri, dove sarà sufficiente caricare immagini o foto disponibili in JPG o PNG e generare maschere su di esse attraverso il semplice pennello personalizzabile che troverai nell’interfaccia.

Una volta generate le maschere sugli elementi da eliminare, non resta che premere il pulsante cancella per generare una copia, mantenendo la qualità originale, in cui vengono eliminati tutti gli elementi indicati dalle maschere, potendo scaricare i risultati sui propri computer o dispositivi da cui è stato effettuato l’accesso a questo strumento.

In questo senso è necessario anche che le immagini caricate siano di qualità sufficiente, poiché altrimenti, come nelle foto poco nitide o scattate in condizioni di scarsa illuminazione, la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale avrà difficoltà a funzionare, e i risultati non saranno ottimali.

Gli utenti potranno utilizzare questo servizio in modo completamente gratuito, senza la necessità di un account utente, dove dovranno semplicemente trascinare e rilasciare l’immagine o navigare fino alla sua posizione sul computer o dispositivo, accedendo successivamente all’interfaccia del strumento per la creazione di maschere su quegli elementi da eliminare.

In questo modo non sarà più necessario utilizzare applicazioni complesse e costose come Adobe Photoshop, che ha uno strumento AI abbastanza simile, dove basterà aprire il browser, andare sul sito web di questo strumento ed effettuare il processo sull’immagine o sulle immagini desiderate.

A questo proposito, ci sono molte funzioni AI disponibili in Photoshop ma è anche vero che parte di queste funzioni esistono anche attraverso tecnologie AI simili in strumenti indipendenti che possiamo trovare sul web.

Image Cleaner (visita il sito) afferma sulla sua pagina principale che le immagini utilizzate verranno rimosse dai suoi server entro un periodo massimo di 24 ore, quindi non esiste una raccolta di immagini, cosa che potrebbe farne tornare più di una se vogliono caricare foto personali.