Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a tirare 100 volte in porta nella storia della Coppa del Mondo. Il record è stato raggiunto questo venerdì durante la partita in cui il Portogallo è caduto 2-1 contro la Corea del Sud. Nonostante la sconfitta, i portoghesi si consolidano come capolista del girone H e si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di Qatar 2022 dove incontreranno la Svizzera martedì 6 dicembre alle ore 20 italiane.

In questi stessi Mondiali di calcio, la stella portoghese è diventato il primo giocatore nella storia a segnare gol in cinque diversi Mondiali vincendo 3-2 sul Ghana nella prima partita della fase a gironi. Il Portogallo, come detto, affronterà la Svizzera martedì prossimo e cercherà di piazzarsi tra le migliori otto squadre del torneo.