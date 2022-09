Ultime Notizie » App Gratis » DALL-E di OpenAI permette editare volti umani

DALL-E è il nome con cui si fa riferimento a uno strumento in grado di generare immagini da testo descrittivo, divenuto un completo successo sin dalla sua introduzione.

Grazie a DALL-E puoi avere l’opportunità di creare immagini interessanti e uniche dove l’unica cosa che è richiesta è scrivere un testo che specifichi il tipo di immagine che desideri.

Inoltre, DALL-E offre agli utenti la possibilità di modificare le immagini con volti umani. Tuttavia, il suo utilizzo è stato limitato a causa delle preoccupazioni dei suoi sviluppatori che lo strumento fosse sfruttato con intenzioni dannose.

Per rendere pubblico lo strumento, OpenAI ha dovuto applicare dei filtri che impedissero la creazione di immagini con contenuti sessuali, politici e violenti.

Pertanto, ora gli utenti avranno diversi modi per eseguire l’editing delle immagini. Dopo aver caricato una fotografia di qualcuno, DALL-E si occuperà di generarne delle variazioni, oltre ad alterarne aspetti specifici come l’abbigliamento o l’acconciatura.

Grazie alle possibilità di editing che offre, DALL-E è uno strumento molto utile per tutti quegli utenti che lavorano nel settore creativo come fotografi e registi.

In una lettera ai suoi clienti sulla decisione di rendere nuovamente accessibile DALL-E, OpenAI ha dichiarato:

Grazie ai miglioramenti apportati al nostro sistema di sicurezza, DALL-E è ora pronto a supportare questi casi d’uso belli e importanti, riducendo al minimo il potenziale di danno da deepfake.

Tutto ciò fa parte di un processo di negoziazione in corso tra i generatori di arte AI e i loro utenti, tenendo conto anche dei potenziali danni causati da questa tecnologia. Nel caso di OpenAI, questa azienda è stata cauta nell’approccio dato al suo strumento di generazione delle immagini, sebbene ciò abbia portato altri come Stable Diffusion a superarlo avendo meno restrizioni.

Tuttavia, è questa mancanza di restrizioni alla diffusione stabile che ha facilitato lo sviluppo di deepfake con una connotazione sessuale, qualcosa che DALL-E ha lavorato per impedire che venissero realizzati. In aggiunta a ciò, OpenAI ha stabilito nei suoi termini di utilizzo che le persone non caricano immagini di qualcuno senza il loro consenso, sebbene ciò non sia sempre del tutto efficace con l’attuale modello di accesso.