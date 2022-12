Ultime Notizie » Argentina » Mondiali: ai quarti sarà Olanda-Argentina, Messi protagonista contro l’Australia

Il primo quarto di finale del Mondiale in svolgimento in Qatar sarà Olanda-Argentina. Dopo la vittoria dei Paesi Bassi sulla nazionale degli Stati Uniti (3-1) nella partita delle 16, questa sera è arrivato anche il successo dell’Albiceleste sull’Australia. Il risultato finale della partita trasmessa in diretta streaming dalla Rai è stato di 2-1.

In questa parte del tabellone ci sono anche gli ottavi di Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud.

Al primo tiro in porta della partita, Argentina in vantaggio con Leo Messi alla sua partita numero 1000 (superato Maradona). Terza rete per la “pulce” in questo mondiale: realizza con il suo solito sinistro chirurgico che batte Ryan al 35esimo minuto di gioco. Nella ripresa è proprio il portiere ‘aussie’ a regalare all’albiceleste il raddoppio: dribbla de Paul, perde palla e Julian Alvarez deposita nella rete sguarnita (57′). Al 77′ accorcia Goodwin, tiro deviato da Enzo Fernandez, ma il risultato non cambia.