Radiazione 5G, rischi per la Salute nella guerra tra Tecnologia e Umani.

Più di 180 scienziati e medici in quasi 40 paesi avvertono il mondo dei rischi per la salute provocati dalla tecnologia 5G. La risposta di questi scienziati alla “Risoluzione 1815 del Consiglio d’Europa” spiega brevemente:

“Noi sottoscritti scienziati raccomandiamo una moratoria sull’impiego della quinta generazione 5G, fino a quando i potenziali rischi per la salute umana e l’ambiente non saranno stati completamente studiati da scienziati indipendenti dall’industria. La tecnologia 5G aumenterà sostanzialmente l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF-EMF) … e questo ha dimostrato di essere dannoso per l’uomo e l’ambiente“.

Se non sei preoccupato dai pericoli delle radiazioni 5G, dovresti esserlo …

Con velocità di download fino a 20-30 volte più veloci del 4G, il 5G promette un mondo completamente nuovo, comprese le auto a guida autonoma e allo stesso tempo causa un lungo elenco di potenziali rischi per la salute. Le città di Bruxelles e Ginevra hanno persino bloccato i test e vietato gli aggiornamenti del 5G a causa di questa preoccupazione.

La differenza tra 4G e 5G in termini di gigahertz, l’unità di corrente alternata (CA) o onde elettromagnetiche (EM) che influiscono sulle velocità di trasmissione dei dispositivi, è significativa. La tecnologia 5G promette bande radio millimetriche nella gamma da 30 a 300 GHz, mentre il 4G raggiunge circa 6GHz. Se applicato alla latenza video, ciò si traduce in una velocità fino a 60-120 volte più veloce.

Prima di 2G, 3G e 4G, le frequenze radio erano benigne. Non ci siamo mai preoccupati se i nostri programmi radiofonici durante il tempo di guida ci avessero fatto impazzire. Sfortunatamente, una volta iniziato il concetto di tecnologia wireless “G”, abbiamo iniziato a esporre il pubblico globale a frequenze simili a microonde a 1 miliardo di cicli al secondo.

Gli esseri umani, gli animali e l’ambiente sono stati a rischio per anni. Mentre il 4G era considerato abbastanza male, il 5G porta il gioco a un livello completamente nuovo.

Documentario “RESONANCE – Beings of frequency” [RISONANZA – Esseri di frequenza].

Online dal 2012, “RESONANCE – Beings of frequency” è del primo documentario che studia gli attuali meccanismi attraverso i quali la tecnologia cellulare può causare il cancro. Il film mostra come l’umanità reagisce al più grande cambiamento ambientale mai visto sul pianeta.

5G (o 5a generazione) si riferisce all’ultimo progresso nei sistemi wireless. Il 5G promette canali più grandi, velocità più elevate, pacchetti di dati più grandi, capacità di risposta esponenziale e la possibilità di connettere un gran numero di dispositivi da un’unica posizione.

Inizialmente, le reti 5G non funzioneranno allo stesso modo. Alcuni saranno lenti e alcuni di questi network saranno super veloci, ma con una copertura limitata. Alla fine, formeranno una griglia globale, diversamente da qualsiasi cosa il mondo abbia mai visto.

Sarebbe logico supporre che la tecnologia 5G sia stata testata per rilevare i suoi rischi, ma semplicemente non è così. Non ci sono dati convincenti sui rischi per la salute. In effetti, quando verrà rilasciato il 5G, sarà il primo vero test umano. Ciò non ha precedenti per un lancio di tecnologia pubblica su larga scala.

Mentre la lunghessa delle onde 4G viaggiano molto lontano dalla superficie della pelle, le onde millimetriche del 5G sono più insidiosi. Quando vengono emesse lunghezze d’onda 5G, la nostra pelle le assorbirà automaticamente, ciò provcherà in forma naturale che la temperatura delle pelle aumenti.

Già attivo in alcuni paese (ad esempio in Colombia), il 5G è la prima fonte di radiazione elettronica globale nella storia della Terra. Anche se la maggior parte della leadership dell’industria wireless rifiutano il vasto elenco di legittimi problemi di salute causati dal 5G, la maggior parte degli scienziati ritiene che il pubblico sia in pericolo e che siano necessarie ulteriori prove.

La tecnologia 5G provoca il cancro?

Molti scienziati comprendono che la radiazione elettromagnetica che fuoriesce dalle porte dei nostri forni a microonde è cancerogena e quindi può provocare il cancro. Molti di questi scienziati credono anche che queste onde siano mutagene, il che significa che cambiano la struttura del DNA degli esseri viventi.

Lanciare il 5G sarà simile all’accendere il microonde, aprire la porta e lasciarlo acceso per il resto della tua vita. C’è una buona ragione per cui centinaia di scienziati stanno reprimendo l’industria wireless.

Le torri 5G sono pericolose?

Negli ultimi dieci anni, la tecnologia 5G è stata in fase di sviluppo. Originariamente progettato come uno strato sopra 3G e 4G, il 5G sta rapidamente diventando un mondo a sé stante.

Ogni torre cellulare nel tuo quartiere emette radiazioni in radiofrequenza (RF). Le radiazioni causano il cancro. Entro il 2021, ogni città avrà torri e stazioni cellulari 5G. Questi dispositivi saranno nella parte superiore o laterale di milioni di edifici in tutto il mondo.

L’industria wireless non sta solo costruendo un’infrastruttura che fornisce download più rapidi, sta costruendo un forno a microonde globale.

Sì, le torri 5G e le mini stazioni sono estremamente pericolose.

Le onde millimetriche più corte non sono solo più pericolose per l’uomo, a causa dell’intensità della tecnologia, ma richiederanno milioni di mini torri in più rispetto al passato, potenzialmente una torre per ogni 2 a 8 case.

Ciò significa che l’esposizione alle radiazioni RF di un essere umano non solo aumenterà, ma aumenterà esponenzialmente in pochi mesi.

Queste torri non sono solo pericolose: sono letali e dovrebbero essere considerate un crimine contro l’umanità.

Rischi per la salute della tecnologia 5G.

Mentre ci sono molti dibattiti contro la comunità anti-5G, ci sono anche molte discussioni avvincenti tra scienziati che stanno conducendo una guerra con tecnologia non dimostrata.

In generale, le radiazioni causano un enorme impatto tra uomo e animale: distruggono il nostro DNA, forzandolo a mutare o uccidendo gruppi specifici di cellule, che portano tutti al cancro.

Ecco cosa aspettarsi se si verifica un’esposizione prolungata alle radiazioni: Nausea, Rigonfiamento, La perdita di capelli, Diminuzione dell’appetito, Bassa energia, Midollo osseo danneggiato, Organi danneggiati, Depressione profonda, Confusione, Infezioni, Disabilità e Morte.

Come proteggersi dal 5G.

Oltre a trasferirci su Marte o sulla Luna, abbiamo molte limitazioni per proteggerci da questa pericolosa tecnologia. Gli effetti sulla salute delle radiazioni dalle torri cellulari sono reali. Poiché ci saranno migliaia di queste torri e stazioni in ogni città, sarà quasi impossibile evitarle. Dato quanto siamo dipendenti dai nostri dispositivi mobili, la tendenza sarà quella di rischiare la vita per supportare le nostre dipendenze legate allo schermo.

Detto questo, ci sono alcune cose che possiamo fare per proteggerci dalle radiazioni. Più ci concentriamo sulla nostra salute e dieta, più il nostro sistema immunitario può difendersi dalle sfide legate alle radiazioni 5G.

Spirulina, erba di grano, vitamina C e integratori simili sono forme consumabili di luce solare, che miglioreranno sempre la nostra salute e aumenteranno le nostre vibrazioni. Yoga, meditazione, canto, mantra e altre forme di preghiera possono anche essere utili per proteggere le nostre energie vitali.

Il campo di guarigione: Documentario The Healing Field.



The Healing Field esplora come la comprensione del cambiamento quantico sta influenzando la nostra salute, la nostra società e il nostro futuro. Questo documentario spiega come autorizzare gli individui a partecipare alle pratiche di auto-guarigione, alle tecniche della mente e del corpo e alla medicina energetica per la propria cura di sé.

Le pratiche energetiche autorigeneranti sono qualcosa che chiunque di tutte le età può iniziare a fare. Mentre la paura può indebolire i nostri campi elettromagnetici, l’amore, l’intimità e la vulnerabilità sociale possono rafforzarli.

La cosa più importante che possiamo fare è concentrarci sul miglioramento della nostra salute, stato mentale ed esposizione alla natura. Abbiamo sempre il controllo del nostro futuro, anche se il grande pubblico è diretto in un’altra direzione.

Ecco alcune idee per regalarci un’opportunità e combattere contro questa situazione: