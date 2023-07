CALIO D’ESTATE – Nella Juventus, tutto è pronto per l’inizio della nuova stagione 2023-24. Il 10 luglio è fissato il raduno alla Continassa, seguito dai lavori sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dal 21 al 3 agosto, la squadra si recherà negli Stati Uniti per una tournée e affronterà il Barcellona, il Milan e il Real Madrid. Successivamente, torneranno in Italia e il 13 agosto affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri.

La Juventus di Massimiliano Allegri si riunirà il 10 luglio, dopo le vacanze estive. Nonostante l’incertezza riguardante una possibile esclusione dalla Conference League 2023-24, la squadra si ritroverà alla Continassa per iniziare il lavoro dopo le visite mediche. Restano ancora alcune questioni da risolvere sul mercato, ma il gruppo inizierà gli allenamenti con la squadra attuale, ignorando le voci provenienti dall’esterno.

Fino al 21 luglio, la Juventus potrà lavorare nel suo quartier generale.

Successivamente, partiranno per gli Stati Uniti per una tournée di 11 giorni. Dopo un breve periodo di adattamento al fuso orario, la squadra affronterà il Barcellona il 22 luglio al Levi’s Stadium di Santa Clara. Pochi giorni dopo, il 27 luglio, la Juventus giocherà contro il Milan in California. La tournée si concluderà il 2 agosto a Orlando contro il Real Madrid.

Dopo il ritorno in Italia, ci saranno altre due partite amichevoli prima dell’inizio del campionato (scarica il calendario Serie A 2023/24). Il 13 agosto, la Juventus affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Resta ancora l’incertezza riguardante la partecipazione alla Conference League. In caso di qualificazione, il sorteggio per i Playoff si terrà il 7 agosto, mentre le partite di andata e ritorno saranno programmate per il 22/23 e il 29/30 agosto.