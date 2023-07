Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Juventus in tour negli Stati Uniti: amichevoli contro Barcellona, Milan e Real Madrid

CALCIO D’ESTATE – La Juventus è volata oggi negli Stati Uniti per la tradizionale sessione estiva di amichevoli. Giocherà il 22 luglio contro il Barcellona, il 27 luglio contro il Milan e chiuderà il 2 agosto contro il Real Madrid. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming da DAZN e Sky Sport Summer.

La Vecchia Signora arriverà in America con i riflettori puntati su Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus è stato annunciato come possibile rinforzo per i blaugrana per giocare in UEFA Champions League, anche se per ora si tratta solo di voci e non c’è nulla di concreto sul suo arrivo nella squadra spagnola.

Dal canto suo, la Juventus si appresta a tornare ai vertici del calcio italiano, squadra che ha dominato per un decennio la Serie A e che oggi non ha nemmeno un posto in UEFA Champions League (a causa di una

riduzione di diversi punti che l’ha lasciata fuori).

Le voci di calciomercato, inoltre,ipotizzano che il suo marcatore di punta, Dusan Vlahovic, potrebbe lasciare questa stagione e rafforzare un gigante europeo, il PSG, anche se gli ultras della squadra sono stati contrari al suo arrivo per motivi politici.