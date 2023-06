Ultime Notizie » Juventus » Soccer Champions Tour 2023: Calendario e orario streaming con Juventus e Milan

A Luglio si gioca il Soccer Champions Tour 2023: le sei squadre che arriveranno negli Stati Uniti includono Arsenal, Barcellona, ​​​​Juventus, Manchester United, Milan e Real Madrid. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming in tutto il mondo.

Il Soccer Champions Tour è composto da otto partite che iniziano il 22 luglio e terminano il 2 agosto e si svolgono negli stadi di Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Orlando e San Francisco.

La società di investimento Sixth Street sta sostenendo il tour insieme a Legends, un’azienda globale di sport ed esperienze dal vivo in cui Sixth Street detiene una quota di maggioranza, insieme alla società di intrattenimento globale AEG, proprietaria del LA Galaxy di MLS.

Alan Waxman, co-fondatore e CEO di Sixth Street: “Siamo orgogliosi di collaborare con i club più leggendari del mondo, che vantano i fan più forti e appassionati del mondo, per offrire questa rara opportunità ai fan americani di vivere il gioco ai massimi livelli“.

Il tour è evidenziato da uno scontro tra i giganti della Liga Barcellona e Real Madrid il 29 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Le rivali della Serie A italiana AC Milan e Juventus si incontreranno il 27 luglio al Dignity Health Sports Park di Carson, in California.

Shervin Mirhashemi, CEO di Legends, ha aggiunto: “Quest’estate i tifosi riempiranno gli stadi degli Stati Uniti per l’incredibile opportunità di tifare per alcuni dei migliori club del mondo mentre gareggiano nel Soccer Champions Tour. L’esperienza dei fan corrisponderà al calcio di livello mondiale sul campo“.

AEG Senior Vice President of Soccer and Business Operations and Business Development ha dichiarato: “Ogni incontro in questa serie è di altissimo livello e siamo entusiasti che i fan del calcio americano abbiano l’opportunità di guardare questi giochi epici con squadre leggendarie dal vivo e di persona“.

Waxman ha aggiunto che il piano è di espandere il tour la prossima estate per includere squadre di club femminili e squadre giovanili in un secondo momento e “evolvere la serie in un formato con veri e propri grandi giochi”.

Sixth Street ha effettuato notevoli investimenti nel calcio negli ultimi anni, tra cui una partecipazione del 30% nelle operazioni dello stadio del Real Madrid e il 25% dei diritti televisivi per LaLiga di Barcellona. L’azienda ha recentemente acquisito una squadra di espansione nella National Women’s Soccer League, che avrà sede nella San Francisco Bay Area.

Calendario partite del Soccer Champions Tour 2023

Sabato 22 luglio Barcellona-Juventus al Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

al Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Domenica 23 luglio Real Madrid-Milan al Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

al Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA Mercoledì 26 luglio Arsenal-Barcellona al SoFi Stadium, Inglewood, CA

al SoFi Stadium, Inglewood, CA Mercoledì 26 luglio Real Madrid-Manchester United allo stadio NRG, Houston, Texas

allo stadio NRG, Houston, Texas Giovedì 27 luglio Juventus-Milan al Dignity Health Sports Park, Carson, CA

al Dignity Health Sports Park, Carson, CA Sabato 29 luglio Barcellona-Real Madrid all’AT&T Stadium, Arlington, Texas

all’AT&T Stadium, Arlington, Texas Martedì 1 agosto Milan-Barcellona all’Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

all’Allegiant Stadium, Las Vegas, NV Mercoledì 2 agosto Juventus-Real Madrid al Camping World Stadium, Orlando FL

L’orario della diretta streaming delle partite sarà diffuso a breve.