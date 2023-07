Ultime Notizie » Apple TV » Formula 1: Brad Pitt sta già girando sul circuito di Silverstone

La Formula 1 non smette di cercare di aumentare la sua popolarità e presenza in ogni ambito che possa contribuire a rafforzare la crescita che il grande circo ha sperimentato dagli anni della pandemia fino ad oggi, evidenziando il ruolo di Liberty Media alla guida della FOM per aumentare la suddetta popolarità in importanti mercati come quello statunitense, su cui propongono un nuovo assalto con un nuovo film sulla Formula 1 prodotto da Apple TV e con Brad Pitt come protagonista del progetto.

Macchina e team di Formula 1 di Brad Pitt

La prima tappa delle riprese in loco proposte dalla produzione con importanti sfumature realistiche avrà luogo questo stesso fine settimana presso il circuito di Silverstone, nel contesto del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, che verrà utilizzato interamente per le riprese del lungometraggio diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e che conta nella sua produzione importanti figure del mondo dello sport come Lewis Hamilton.

In questo modo, nei giorni precedenti all’inizio del GP britannico, sono stati rivelati importanti dettagli sulla natura di questo film, che dal lato della Formula 1 simulerà la creazione di una nuova undicesima squadra in griglia, il team “APXGP”, e nella quale i piloti saranno gli attori Brad Pitt e Damson Idris, che avranno

anche il loro garage e grafica come una squadra normale nel pit-lane del circuito di Silverstone.

Parallelamente, va sottolineato che la vettura in pista presentata come la macchina del team “APXGP” non è una vera monoposto di Formula 1, ma una F2 modificata da Mercedes per offrire un’immagine simile a quella delle attuali F1 a seguito del cambio regolamentare del 2022.

Inizialmente, il GP di Gran Bretagna è solo la prima tappa di una produzione che intende visitare vari Gran Premi che compongono la stagione 2023 di Formula 1. Tutto ciò con l’intenzione di prendere il posto di interessanti proposte cinematografiche come Gran Prix (1966), film completamente immersivi nel Paddock e nelle monoposto del campionato di Formula 1, in modo tale che, come nel film del regista John Frankenheimer, l’opera di Kosinski sfrutti tutte le possibilità del Paddock, del pit-lane e della pista (la macchina è dotata di 15 telecamere aggiuntive) per raccogliere delle riprese in cui non sarebbe folle vedere cameo di piloti come Fernando Alonso, Max Verstappen o lo stesso Lewis Hamilton, che fa parte del progetto.