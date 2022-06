Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Calcio d’Estate, partite amichevoli: Le squadre di Serie A in campo tutto Luglio

Con il campionato di calcio di Serie A che prenderà il via nel weekend di sabato 13 e domenica 14 agosto 2022, le 20 squadre che animeranno il torneo torneranno in campo già nel mese di luglio per preparare al meglio la nuova stagione che, come sappiamo, sarà lunghissima a causa del primo Mondiale invernale della storia che andrà in scena in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Le squadre di Serie A, prima delle partite amichevoli di calcio d’estate, conosceranno il calendario ufficiale del campionato il cui sorteggio in diretta streaming andrà in onda questo venerdì alle ore 12.

Alcune amichevoli estive delle grandi

Ecco che Sabato 16 luglio si gioca Colonia-Milan, Venerdì 22 luglio c’è Juventus-Chivas (a Las Vegas), Domenica 24 luglio avremo Sporting Lisbona-Roma (a Lisbona), Martedì 26 luglio super spettacolo con Barcellona-Juventus (a Dallas). E ancora, Sabato 30 luglio match fantastici con Real Madrid-Juventus (a Los Angeles) e Tottenham-Roma (a Haifa, Israele).

Mercoledì 3 agosto il grande classico Bianconero con Juventus A-Juventus B (a Villar Perosa, Torino). Sabato 6 agosto si potrà vedere la diretta streaming di Barcellona-Roma (a Barcellona) e Valencia-Atalanta (a Valencia). Il calendario delle partite amichevoli estive sarà in continuo aggiornamento.