Ultime Notizie » check-in » Sciopero Trasporti: dei treni giovedì, degli aeroporti sabato, orari e dettagli

SCIOPERO – La prossima settimana ci saranno scioperi nel settore dei trasporti. Dalle ore 03:00 di giovedì 13 alle ore 02:00 di venerdì 14 luglio 2023 saranno coinvolti i lavoratori di Trenitalia e Italo, Trenord e Trenitalia Tper, mentre sabato ci saranno scioperi del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore dalle 10 alle 18, per il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni.

Durante lo sciopero dei treni di giovedì saranno garantite le corse nazionali elencate nelle tavole diffuse da Trenitalia e quelle dei treni regionali nelle fasce orarie dei pendolari.

Sono previste cancellazioni e modifiche per i treni a lunga distanza di Trenitalia. Per i treni regionali, verranno garantiti i servizi essenziali stabiliti in caso di sciopero durante i giorni lavorativi dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, secondo l’orario ufficiale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. È possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno annunciato uno sciopero del personale Trenitalia che durerà dalle 3 del 13

luglio alle 2 del 14 luglio. Le organizzazioni sindacali denunciano che, nonostante uno sciopero precedente il 14 aprile, le problematiche sindacali persistono. Richiedono quindi un adeguato piano di assunzioni, una riduzione del carico di lavoro nei turni degli equipaggi per favorire un equilibrio tra lavoro e vita privata, il potenziamento del settore manutenzione e un maggiore supporto alla vendita e assistenza ai passeggeri. Chiedono inoltre investimenti tecnologici, opportunità di crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici. Le sigle sindacali invitano Trenitalia a risolvere rapidamente le problematiche che penalizzano i lavoratori dell’azienda.

Trenitalia fornisce informazioni sui collegamenti e i servizi disponibili tramite diversi canali: l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web, i siti trenitaliatper.it e www.trenord.it, l’app di Trenord, il numero verde gratuito di Trenitalia (800 89 20 21) e il personale di assistenza clienti. Inoltre, Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione, considerando eventuali impatti significativi sul servizio.