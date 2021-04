Ultime Notizie » Ciro Immobile » Qualificazioni Mondiali 2022: Lituania-Italia 0-2, risultato firmato Sensi-Immobile

DIRETTA ITALIA MONDIALE – Terza vittoria in altrettante gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, e ancora con il risultato di 2-0, della Nazionale di Mancini. Nell’orribile campo sintetico di Vilnius (capitale della Lituania) l’Italia ottiene i tre punti grazie ad un ottimo avvio di secondo tempo, quando dopo l’entrata in campo di Chiesa e Sensi gli Azzurri cambiano marcia. Al 47’ è il centrocampista dell’Inter a sbloccare il match: tiro dal limite deviato da Simkus. L’Italia sfiora il raddoppio con Ciro Immobile il quale realizza il 2-0 al 95′ su calcio di rigore. Azzurri primi a punteggio pieno nel Gruppo C con sei gol fatti e nessuno subito, davanti alla Svizzera, prossima avversaria della Nazionale nel girone il 5 settembre (dopo gli Europei di Giugno), che dopo due partite ha sei punti con 4 gol fatti e uno subito.

Lituania-Italia risultato esatto finale 0-2

Marcatori gol: 47′ Sensi, 95′ rigore di Ciro Immobile.

Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas (74′ Gaspuitis); Novikovas, Dapkus, Simkus (83′ Petravicius), Slivka, Sirgedas (59′ Eliosius); Cernych (74′ Kazlauskas). Allenatore Urbonas.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (88′ Acerbi), Emerson (56′ Spinazzola); Pellegrini (46′ Sensi), Locatelli, Pessina (62′ Barella); Bernardeschi, Ciro Immobile, El Shaarawy (46′ Chiesa). Allenatore Mancini.

Ammoniti: Pellegrini, Simkus, Pessina, Locatelli, Vaitkunas.