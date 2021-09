Dove vedere Italia Lituania streaming live e diretta tv. Con la speranza di vederli tornare a vincere, i ragazzi di Roberto Mancini affrontano la Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane. Dopo il doppio pareggio contro Bulgaria e Svizzera, gli azzurri sono adesso obbligati a vincere per non compromettere la possibilità di chiudere il girone C al primo posto, una condizione indispensabile per qualificarsi direttamente alla fase finale finale del Mondiale 2022 in Qatar senza passare per gli spareggi. Scopri dove vedere Italia-Lituania streaming gratis e direttatv.

Dove vedere Italia Lituania streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Lituania questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

L’Italia guida il raggruppamento C con 11 punti, mentre la Svizzera segue con 7. Per la Nazionale azzurra ancora da giocare le sfide contro Litunaia, Svizzera e Irlanda del Nord, per quella di Petkovic, oltre alla già citata gara contro il team di Mancini, le partite contro Bulgaria, Lituania, Svizzera e le due contro l’Irlanda del Nord.

Le formazioni di Italia Lituania

La partita d’andata giocata in Lituania, la Nazionale vinse con il risultato di 0-2 con gol di Sensi e Immobile. Questa sera non saranno in campo i centrocampisti Marco Verratti (PSG) e Lorenzo Pellegrini (Roma). Non vedendoli al meglio delle loro condizioni fisiche, Mancini ha deciso di rimandarli a casa in modo che possano recuperare la condizione.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Allenatore Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1) – Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Allenatore Ivanauskas.

ARBITRO: Craig Pawson (Inghilterra).