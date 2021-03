Ultime Notizie » Bulgaria Italia » Qualificazioni Mondiali 2022: Bulgaria-Italia 0-2 firmato Belotti e Locatelli

DIRETTA ITALIA – Con i gol di Belotti (su rigore) e Locatelli, la Nazionale di calcio di Roberto Mancini conquista un altro successo dopo la vittoria nella gara d’esordio del Gruppo C con l’Irlanda del Nord. Al 43′ azzurri in vantaggio con Belotti che realizza un rigore concesso dall’arbitro Vincic per un fallo di Dimov sull’attaccante granata. Il giocatore del Torino va vicino al raddoppio nella ripresa (prima di lasciare il posto a Immobile) quando un suo pallonetto su assist di Verratti finisce sul palo. Dieci minuti più tardi è Locatelli, da poco entrato, che raddoppia con un bel destro a giro.

BULGARIA-ITALIA risultato esatto finale 0-2

L’Italia conquista ile la squadra di Mancini colleziona il

Marcatori gol: 43′ rigore Belotti, 82′ Locatelli

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Cicinho (46′ Karagaren), Vitanov (88′ Rainov), Kostadinov (62′ Malinov), Chochev, Tsetanov; Delev (78′ A. Iliev), Galabinov. Allenatore Petrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (68′ Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (68′ Locatelli), Verratti (88′ Pessina); Chiesa (75′ Bernardeschi), Belotti (75′ Immobile), Insigne. Allenatore Mancini.

Ammoniti: Kostadinov, Locatelli, Bernardeschi.

La classifica del Gruppo C dopo due giornate: Italia prima a punteggio pieno