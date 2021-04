La NASA ha rilasciato questa settimana nuove immagini che mostrano come il drone-elicottero Ingenuity, trasportato a bordo del rover Perseverance, si prepara per il suo primo volo su Marte. Giorni fa, l’agenzia spaziale americana aveva rilasciato una fotografia del rover Perseverance mentre lasciava cadere la sua copertura protettiva e così ha iniziato il processo di rilascio del dispositivo, che sarà il primo a volare su quel pianeta.

Il nuovo video NASA (GIF) mostra l’elicottero mentre viene dispiegato “lentamente e con attenzione” dalla sua posizione di stoccaggio e si prepara a toccare in sicurezza la superficie marziana. “Scendi lentamente, caro elicottero”, ha scritto la NASA in un tweet.

Swing low, sweet helicopter…@NASAPersevere is slowly and carefully deploying the #MarsHelicopter, Ingenuity. The tech demo is currently unfolding from its stowed position and readying to safely touch down on the Martian surface. See upcoming milestones: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k

— NASA JPL (@NASAJPL) March 30, 2021