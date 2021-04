Ultime Notizie » diretta RAI » Lituania-Italia: dove vederla Streaming e Diretta TV, Ultime notizie Qualificazioni Mondiali 2022

Lituania Italia Streaming Calcio Gratis. Alle 20:45 di oggi si gioca Lituania-Italia con diretta tv e live streaming con i servizi digitali della Rai. Terza giornata del Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio del Qatar 2022 per la Nazionale di Roberto Mancini. Lituania-Italia si gioca allo Stadio LFF di Vilnius, capitale della Lituania. Nei sei precedenti tra le due Nazionali, la Lituania non è mai riuscita a battere l’Italia con due pareggi e ben quattro sconfitte.

Gli Azzurri guidano il Gruppo C assieme alla Svizzera (girone composto anche da Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania): solo il primo posto nel girone darà la certezza di partecipare alla fase finale di Qatar 2022. L’ultimo doppio incrocio contro la Lituania risale alle qualificazioni agli Europei del 2008: vittoria per 2-0 dell’Italia in Lituania, pareggio per 1-1 a Napoli.

Diretta Lituania-Italia Streaming: le statistiche

Nei tre confronti disputati in terra lituana, l’Italia non ha mai subito gol riuscendo a segnare in tre occasioni. Bilancio: 2 vittorie e 1 pareggio. Percorso netto finora nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022.

Lituania-Italia Streaming: formazioni e arbitro



Gli Azzurri hanno battuto per 2-0 sia l’Irlanda del Nord che la Bulgaria. Con i 6 punti conquistati, l’Italia si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera.

Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych. Allenatore Valdas Urbonas.

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Locatelli, Pessina; Chiesa, Ciro Immobile, Bernardeschi. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia).

Qualificazioni Mondiali 2022: dove vedere Lituania-Italia in tv

Diretta tv a partire dalle ore 20:45 di oggi mercoledì 31 marzo 2021 in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.